“U Signuri u na manda bona”: Mimmo Cavallo firma uno dei dischi più intensi e ispirati della sua carriera

C’è una categoria di artisti che non inseguono il tempo ma lo attraversano, continuando a raccontarlo con uno sguardo lucido, poetico e profondamente umano. Mimmo Cavallo appartiene a questa rara schiera. Con “U Signuri u na manda bona”, pubblicato il 24 luglio dall’etichetta Suoni dall’Italia di Mariella Nava, disponibile in vinile, CD e in digitale, il cantautore pugliese consegna al pubblico un’opera di straordinaria maturità artistica, capace di coniugare memoria e futuro, impegno civile e leggerezza, ironia e struggimento.

È un album che non conosce riempitivi. Dodici tracce che dialogano fra loro come i capitoli di un unico racconto, nel quale convivono dialetti, musica popolare, rock, blues, flamenco, bossa nova e canzone d’autore, senza mai perdere una sorprendente coerenza stilistica. Mimmo Cavallo dimostra ancora una volta di essere uno dei più originali narratori musicali italiani, fedele solo alla propria ispirazione.

L’introduzione, U Signuri u na manda bona, che dà il titolo al disco, è già una dichiarazione poetica. L’espressione dialettale calabrese assume il valore di una preghiera laica, di un auspicio universale che accompagna l’ascoltatore lungo tutto il viaggio musicale.

Con Papa Caiazzo arriva subito una poderosa scarica di rock blues, corrosiva e irresistibile. L’ironia diventa un’arma affilatissima contro il conformismo e il protagonista, nel tentativo quasi disperato di scongiurare il dissenso, finisce per rappresentare perfettamente molte contraddizioni del nostro tempo.

Uno dei vertici assoluti del disco è senza dubbio Oh Mimì, dedicata all’indimenticabile Mia Martini. Mimmo sceglie la strada più difficile: evitare qualsiasi retorica. Ne nasce una canzone di rara eleganza, sorretta da una linea melodica di straordinaria bellezza e da un testo poetico, delicato e profondamente commovente. È un dialogo affettuoso con un’amica e una collega che continua a vivere nella memoria della grande musica italiana.

Con L’estate che torna il disco si apre improvvisamente alla luce. È una canzone luminosa, ariosa, capace di trasmettere speranza senza ingenuità, ricordandoci che ogni stagione difficile può lasciare spazio a una nuova rinascita.

Off Limits affronta invece la fine di un amore con uno sguardo adulto, senza vittimismo. Il dolore diventa riflessione, mentre la scrittura di Mimmo mantiene una sorprendente capacità di trasformare emozioni intime in esperienze universali.

Suggestiva e raffinata è A las çinco de la tarde, un moderno flamenco introspettivo che sembra sospeso fra poesia e meditazione esistenziale. È una delle pagine musicalmente più ricercate dell’intero lavoro.

Straordinaria anche ‘U Vurpe, probabilmente il brano più visionario dell’album. Attraverso una narrazione quasi fumettistica, ambientata in una Taranto fantastica e talattica, la storia del polpo diventa una potente metafora della condizione operaia e della battaglia per la tutela dell’ambiente e della salute dei lavoratori dell’ILVA. Mimmo affronta un tema doloroso senza mai cedere alla retorica, affidandosi invece alla forza evocativa della fantasia.

Con Persone sole bastano una chitarra elettrica e una voce autentica per raccontare il silenzio delle nostre solitudini contemporanee. È uno di quei brani che arrivano direttamente al cuore proprio grazie alla loro essenzialità.

La libertà è una dedica intensa a tutti coloro che, ogni giorno, combattono per difendere questo valore fondamentale. Una canzone civile nel senso più alto del termine, capace di parlare a ogni generazione.

L’ironia torna protagonista in Mentire sempre, costruita su un ritmo spagnoleggiante coinvolgente. Dietro il sorriso, però, emerge una riflessione amara sulle maschere che spesso la società ci impone.

Deliziosa Jesce sole jesce, una bossa nova in lingua napoletana che invita il sole a entrare nella vita con generosità, trasformando una tradizione popolare in una piccola gemma di leggerezza e raffinatezza musicale.

Il disco si chiude con Oh ninni nanna, che riprende il tema iniziale e lo trasforma in una dolcissima ninna nanna. È un finale circolare, poetico, capace di restituire un Mimmo Cavallo ispirato come negli anni della sua storica trilogia composta da Siamo meridionali, Uh, Mammà! e Stancami stancami musica, dischi che hanno segnato profondamente la canzone d’autore italiana dei primi anni Ottanta.

A illuminare ulteriormente il senso dell’opera sono le parole dello stesso artista: “C’è un momento in cui occorre fare i conti con la propria finitudine. È il mistero della vita, dell’uomo che si perde in guerre e non sa dividere il pane con il suo prossimo. Nonostante tutto il cuore non si arrende. Aspettiamo il futuro, sempre tutti in questa acquasantiera che chiamiamo vita”. Questa dichiarazione rappresenta la vera chiave di lettura dell’album. U Signuri u na manda bona è infatti un disco che riflette sulla fragilità umana senza rinunciare alla speranza. È un’opera che guarda alle ferite del presente con lo sguardo di chi continua ostinatamente a credere nella forza della poesia, della musica e della solidarietà.

In un panorama musicale spesso dominato dalla velocità e dall’effimero, Mimmo Cavallo sceglie ancora una volta la profondità, l’autenticità e il coraggio della parola. Il risultato è un album destinato a lasciare il segno, uno dei lavori più completi, emozionanti e artisticamente riusciti della sua lunga carriera. Un disco che merita di essere ascoltato con attenzione, possibilmente nel suo formato più affascinante, il vinile, lasciando che ogni brano trovi il tempo di raccontare la propria storia.

Con U Signuri u na manda bona, Mimmo Cavallo conferma di essere una delle voci più originali, libere e necessarie della canzone d’autore italiana: un artista che continua a emozionare, sorprendere e far riflettere, senza mai tradire la propria identità.