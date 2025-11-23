Donna trovata senza vita a Pomigliano: la comunità sconvolta, è giallo

Tragico ritrovamento, questa mattina lungo la pista ciclabile di via Carmine Guadagni di Pomigliano d’Arco, di una donna rinvenuta in fin di vita.

La donna è stata trovata riversa a terra e accanto al corpo c’era una pistola. Presentava una grave ferita alla testa causata da un proiettile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno effettuando tutti i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto.

La vittima è Barbara Terracciano, 45 anni, madre di due ragazze di 14 e 19 anni. La donna era separata da molti anni e frequentava un uomo.

Le indagini sono in pieno svolgimento e sul luogo della tragedia è arrivata anche la madre della vittima. L’intera comunità di Pomigliano è sotto choc, sconvolta dalla perdita di una donna descritta da tutti come una persona bravissima e una mamma dolcissima.

Al momento rimane il mistero: gli investigatori stanno valutando tutte le piste, ma non si esclude l’ipotesi di omicidio. La matricola dell’arma ritrovata è stata identificata e si è risaliti al proprietario: la pistola non apparteneva alla donna.