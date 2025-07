Dodecà, lo sciopero si allarga: in piazza anche FAILMS

Nella giornata di oggi 30 luglio, dalle ore 11 alle ore 13 si è svolto lo sciopero proclamato da UILTuCS Campania

La protesta è avvenuta davanti al punto vendita Dodecà, all’interno del centro commerciale “Le Aquile” a Sant’Anastasia, in via Provinciale Pomigliano.

Lo sciopero è stato proclamato a seguito di un licenziamento ritenuto ingiustificato e ritorsivo ai danni di una lavoratrice impegnata nella sicurezza e nei diritti sindacali.

L’iniziativa intende sensibilizzare le istituzioni e i cittadini, richiamando l’attenzione su un episodio che rischia di diventare un precedente importante nell’ambito delle relazioni industriali.

A questo sciopero hanno aderito diversi sindacati, tra cui FAILMS, sindacato che da anni denuncia comportamenti antisindacali e una gestione non consona nelle realtà lavorative.

In particolare, ha rilasciato una dichiarazione il segretario generale FAILMS, nonché coordinatore nazionale, Luigi Raiola: “ Siamo all’assurdo: licenziare una lavoratrice solo per aver denunciato una situazione di sofferenza che incideva direttamente sulla salute e sicurezza dei lavoratori è un atto gravissimo e inaccettabile.

Come FAILMS, da anni denunciamo comportamenti antisindacali e una gestione scellerata in quella realtà lavorativa. Oggi ci troviamo di fronte a un nuovo livello di criticità, con l’arrivo di una direttrice che, con atteggiamenti non consoni al proprio ruolo, alimenta tensioni, ostilità e disagio, con effetti evidenti sul clima aziendale e sulla salute psico-fisica dei dipendenti.

Chiediamo l’immediato ripristino della legalità, il reintegro della lavoratrice, il rispetto della libertà sindacale e la tutela dei diritti fondamentali sul posto di lavoro.”