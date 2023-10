Defunti, due linee di navette gratuite per portare i cittadini al cimitero

CASORIA. Meno auto, più mezzi pubblici: nella giornata di lunedì è stato varato il piano per la due giorni dedicata alla Commemorazione dei Defunti, messo a punto dall’amministrazione comunale targata Raffaele Bene. La task force messa in atto dal Comune agisce a due livelli: dispositivo per il traffico veicolare, emerso dal confronto tra Polizia Locale e assessore alla Mobilità Marco Colurcio, e corse speciali dei bus navetta che raggiungeranno il cimitero da tutte le zone di Casoria. Si parte con un piano traffico dedicato ai due giorni dedicati ai defunti, teso a ridurre i disagi legati al traffico.

Il dispositivo entrerà in vigore mercoledì 1° e giovedì 2 novembre limitatamente alla fascia oraria 7-14 e prevede: chiusura al traffico di via G. Rossini dall’incrocio con via A. Moro al confine con Arzano; senso unico di circolazione in via G. Rossini dall’incrocio con via A. Moro all’incrocio con via Bissolati; obbligo di svolta a destra per chi proviene da via A. Moro all’intersezione con via G. Rossini ; obbligo di svolta a destra per chi proviene da via C. Poerio all’intersezione con via G. Rossini; sosta consentita in via A. Moro (entrambi i lati); senso unico in via A. Moro dall’incrocio con via Poliziano all’incrocio con via G. Rossini; divieto di sosta temporaneo all’ingresso degli edifici Iacp di via Bissolati per 5 metri. Consentito il transito a chi è diretto al cimitero, ai residenti di via Risorgimento e I traversa Rossini, ai dipendenti delle ditte, a mezzi di soccorso, invalidi e forze dell’ordine.

Per ridurre il numero di auto presenti sul territorio il Comune ha organizzato per questi 2 giorni un servizio di trasporto pubblico con due linee di bus navetta, da 20 posti ognuna e totalmente gratuite. Le navette circoleranno tra le 7.30 e le 17 del 1° e del 2 novembre e copriranno, attraverso due percorsi, l’intero territorio. Queste le tratte:

Linea 1: Parco dei Pini (rotatoria) – via Arpino (intersezione via Colasanto) – via Croce (Comune) – Nazionale delle Puglie (Sacro Cuore, deposito ANM, incrocio via Giotto) – via Castagna (219, chiesa via Calvanese, via Petrarca) – Stazione Fs – via tenente Formicola (rotatoria) – via Principe di Piemonte – via Manzoni – Cimitero

Linea 2: Quartiere Stella (chiesa) – via Tevere (Oberdan, Parco De Luca), – via Duca d’Aosta (Palizzi/Torrente) – via Diaz (Brando) – Ospedale – via Benedetto XV – via Pio XII (Villa, San Pietro, via Marconi) – via Principe Piemonte (Esso) – Cimitero