Orientamento, informazione e progettazione: dal volontariato nuove azioni per rispondere ai bisogni della comunità

Gragnano – Sono due le azioni messe in campo dall’organizzazione di volontariato InnovAzioni Sociali, in rete con la Confraternita di Misericordia di Pimonte e l’associazione Os…are, per valorizzare e sostenere la comunità di Sigliano, a Gragnano, in provincia di Napoli.

Da sabato 4 novembre diventerà operativo, infatti, lo “Sportello di Prossimità”, uno spazio di informazione, orientamento e accesso ai servizi di welfare. Un aiuto concreto ai cittadini nella ricerca di risposte adeguate ai loro bisogni e un canale di informazione sui servizi e le opportunità presenti nel territorio.

Lo sportello, attivo il sabato mattina dalle 10.00 alle 12.30 nella sede di InnovAzioni Sociali (Palazzina Polifunzionale – ex scuola di Sigliano – Via Statale per Agerola, 98), offrirà gratuitamente ascolto e accoglienza di richieste relativamente ai bisogni sociali dei cittadini; informazioni su attività, opportunità e modalità di accesso alla rete dei servizi territoriali, nonché sui sostegni economici erogati dagli Enti pubblici territoriali; informazioni su attività, iniziative e progetti rivolti alla comunità; supporto nella compilazione della modulistica per documenti e pratiche sociali, scolastiche ed educative.

Per stimolare il protagonismo e l’attivismo dei residenti partirà, dal 30 novembre, anche un corso di formazione gratuito per “Operatore Sociale per lo sviluppo di Comunità” che approfondirà i temi della progettazione sociale partecipata e del crowdfunding civico, offrendo una panoramica degli strumenti e delle strategie per lo sviluppo di attività finalizzate all’empowerment di individui e gruppi. I partecipanti impareranno come si struttura e si facilita il lavoro con le comunità e come si strutturano azioni di socializzazione, progettazione e promozione del benessere. Si lavorerà allo sviluppo di laboratori di comunità e si parlerà di comunicazione sociale come strumento di coinvolgimento e come motore di cambiamento per il territorio. Il percorso formativo si rivolge ad un massimo di 25 partecipanti e si articola in 10 incontri in presenza e attività di project work. Si svolgerà con cadenza settimanale dalle 18.30 alle 20.00. La partecipazione è gratuita e le attività si svolgeranno sempre nella sede dell’associazione InnvAzioni Sociali.

A questo link è possibile effettuare le iscrizioni: