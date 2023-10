Insospettabile trovato con 6 etti di droga nell’armadio

SAN GIORGIO A CREMANO: 600 grammi di cocaina nell’armadio, 46enne arrestato dai Carabinieri

I carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 46enne incensurato del posto. Durante una perquisizione veicolare, i militari hanno rinvenuto una piccola dose di crack.

Discorso differente nella sua abitazione. Nascosti nell’armadio della sua camera da letto oltre 600 grammi di cocaina, imballata in 4 involucri di cellophane.

Il 46enne è stato portato in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.