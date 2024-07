Don Nicola di Somma e Don Lino di Marigliano tra i nuovi decani della Diocesi di Nola

Nola. Riceviamo e pubblichiamo:

Ieri mattina, presso il Seminario vescovile di Nola, il vescovo Francesco Marino ha annunciato, ai presbiteri lì riuniti per un incontro su liturgia e comunione, i nuovi decani della diocesi che, raggiunti al telefono, hanno tutti espresso gratitudine al vescovo e ai confratelli per aver risposto in loro fiducia.

Disciplinato dai canoni 553-555 del Codice di Diritto canonico, all’ufficio di decano è affidata, in particolare, la cura dei sacerdoti del decanato promuovendone la vita comune e offrendo il necessario aiuto spirituale e materiale.

Don Salvatore Bianco, don Luigi Vitale e don Mariano Amato i decani della Prima zona pastorale

Sono otto i decanati in cui è articolato il territorio diocesano, diviso in tre zone pastorali. Tre i decani nominati per la Prima zona pastorale della diocesi di Nola.

Al parroco di San Biagio in Nola, don Salvatore Bianco, il vescovo Francesco Marino ha affidato il Primo decanato che comprende le comunità parrocchiali presenti nei comuni di Casamarciano, Cimitile, Nola, Palma Campania, San Paolo Bel Sito, San Gennaro Vesuviano, Saviano. «Sono certo della presenza del Signore nel servizio che sono chiamato a rendere a favore della comunione, in un contesto enormemente ricco per la presenza di stupendi confratelli e di comunità cristiane depositarie di una fervida ed inequivocabile testimonianza di fede e di amore verso la Chiesa di Cristo», ha commentato il sessantenne sacerdote, ordinato nel 1994.

Per il Secondo decanato, che comprende i comuni di Avella, Baiano, Camposano, Cicciano, Comiziano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Roccarainola, Sirignano, Sperone, Tufino e Schiava, frazione di Casamarciano, il vescovo Marino ha riconfermato il cinquantaquattrenne parroco di San Pietro Apostolo e Immacolata in Cicciano, don Mariano Amato, ordinato prete nel 1998: «Sento un senso di gratitudine verso i miei confratelli che hanno proposto la mia riconferma e verso il vescovo Francesco che mi ha affidato nuovamente questa responsabilità. Ma soprattutto sento la gratitudine per Dio che mi chiama a prendermi cura dei confratelli attraverso una costante vicinanza che aiuta sempre a ristorare il cuore e a camminare insieme».

A don Luigi Vitale, parroco a Lauro, è stato affidato il Terzo decanato. Classe 1969, don Vitale è presbitero da 15 anni: «È la seconda volta che ricopro questo ufficio – ha commentato -. Non posso che essere riconoscente per la fiducia nuovamente accordatami e ringrazio don Vito Cucca, decano uscente, per quanto fatto in questi anni». Il terzo decanato comprende i comuni del Vallo di Lauro: Carbonara di Nola, Domicella, Lauro, Liveri, Marzano di Nola, Moschiano, Pago del Vallo di Lauro, Quindici, Taurano.

Don Salvatore Purcaro, don Lino D’Onofrio e don Nicola De Sena i decani della Seconda zona pastorale

Quarto, quinto e sesto decanato compongono la Seconda zona pastorale della diocesi. Don Salvatore Purcaro, parroco a Brusciano, è stato riconfermato responsabile del quarto decanato che comprende le comunità parrocchiali presenti nei comuni di Brusciano, Tavernanova, frazione di Casalnuovo, Castello di Cisterna e Pomigliano d’Arco. «Ringrazio monsignor vescovo che, scegliendomi come decano, mi rinnova ancora per sua paterna benevolenza la fiducia. Accolgo questa nomina con passione e gratitudine perché mi offre la singolare opportunità di collaborare ancor più strettamente con il vescovo e a servizio della comunione tra i confratelli e le comunità parrocchiali del decanato», ha commentato don Purcaro.

Mariglianella, Marigliano, San Vitaliano e Scisciano sono i comuni del Quinto decanato, affidato a don Lino D’Onofrio, classe 1958, parroco di Santa Maria delle Grazie a Marigliano: «I servizi di comunione e prossimità sono quelli che la Chiesa sceglie per avere un volto sempre più umano – ha sottolineato don D’Onofrio, presbitero dal 1987 – Mi auguro di essere all’altezza di questo compito perché si possa camminare insieme in uno spirito pienamente sinodale».

Don Nicola De Sena è il più giovane tra i nuovi decani sia per l’età anagrafica che per quella presbiterale: classe 1984 è stato ordinato nel 2016. Parroco di San Giorgio Martire e San Michele Arcangelo a Somma Vesuviana, è stato nominato decano per il Sesto decanato: «Ringrazio il vescovo e i confratelli. Ringrazio padre Casimiro che mi ha preceduto come decano e mi impegno a camminare nel solco del suo lavoro, impegnandomi per far crescere la comunione tra noi presbiteri e la corresponsabilità dei laici». Il decanato affidato a don De Sena comprende i comuni di Sant’Anastasia e Somma Vesuviana.

Don Gennaro Romano e don Antonio Fasulo sono i decani della Terza zona pastorale

Sono due infine i decanti della Terza zona pastorale. Il Settimo decanto, con i comuni di San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano e Terzigno, che è stato affidato nuovamente a don Antonio Fasulo, classe 1963, parroco dell’Immacolata Concezione a Terzigno e presbitero dal 1988: «Sono contento e grato per la fiducia del vescovo e dei confratelli. Accolgo questa responsabilità consapevole che è un compito importante. Cercherò di essere segno di comunione per i confratelli e di favorire il nostro lavorare insieme: le persone sono felici di vedere che camminiamo insieme per il Vangelo».

Il territorio che comprende i comuni di Boscoreale, Torre Annunziata e Scafati, costituisce l’Ottavo decanato che il vescovo Marino ha affidato a don Gennaro Romano. Classe 1964, prete dal 1989, don Romano è parroco di Santa Maria delle Vergini in Scafati: «Ringrazio monsignor vescovo per la chiamata a questo servizio. Desidero intessere legami di amicizia e comunione sacerdotale per il servizio della stessa causa: il Vangelo».