Afragola, corse clandestine e raduni illegali di auto e moto nei pressi dell’Ipercoop. La denuncia dei cittadini a Borrelli. Europa Verde: “Intervenire con decisione prima che ci scappi il morto”

Auto e moto che sfrecciano a tutta velocità, impennate, drift e acrobazie folli si ripetono nelle notti di Afragola, in particolare nella zona dell’Ipercoop. Diversi residenti hanno segnalato al deputato Francesco Emilio Borrelli la situazione di grave pericolo che da tempo si verifica con cadenza ciclica. Gruppi di giovani e meno giovani si radunano illegalmente e sfidano le regole del codice della strada, trasformando le strade cittadine in vere e proprie piste da corsa improvvisate. I social sono pieni di video che immortalano queste follie.

“I cittadini sono esasperati e terrorizzati. Non possiamo aspettare che si verifichi una tragedia per intervenire. Raduni illegali, corse clandestine, manovre pericolosissime con auto, moto e scooter sono ormai un’abitudine inaccettabile nelle notti afragolesi. Chiederemo alle autorità competenti di rafforzare immediatamente i controlli nella zona, predisponendo presidi fissi e monitoraggi mirati nelle ore notturne. Servono identificazioni, multe e sequestri dei mezzi. Non si può tollerare che il diritto alla sicurezza dei cittadini venga messo a rischio dall’incoscienza di chi pensa di poter trasformare le nostre strade in piste di velocità”. Questo quanto dichiarato dal deputato Francesco Emilio Borrelli, e dai consiglieri comunali di Afragola e Casoria, per Europa Verde, Antonio Iazzetta e Salvatore Iavarone.