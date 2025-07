Controlli a Pontecitra: sequestrato sito abusivo, due denunce

MARIGLIANO – Continua l’impegno della Polizia Locale di Marigliano nella lotta agli illeciti ambientali nell’ambito delle operazioni Terra dei Fuochi. Nella mattinata di oggi, durante un controllo nell’area di Pontecitra, gli agenti hanno sorpreso due soggetti intenti a svernare bombole e accumulare materiale ferroso in un sito non autorizzato.

L’intervento tempestivo ha portato al sequestro immediato dell’area, ritenuta potenzialmente pericolosa anche per il rischio di inneschi dolosi. Le due persone sorprese sul posto sono state denunciate all’autorità giudiziaria per gestione illecita di rifiuti.

“Non arretreremo di un millimetro – ha dichiarato il comandante della Polizia Locale, Emiliano Nacar – contro il fenomeno dei depositi abusivi di rifiuti, spesso finalizzati a creare inneschi per roghi tossici. L’attività di prevenzione e repressione resta una priorità”.

Il comandante ha anche espresso grande apprezzamento per il lavoro svolto dagli agenti a tempo determinato impiegati nei controlli ambientali per la Terra dei Fuochi: “Stanno facendo un lavoro eccellente. Il loro contributo è fondamentale per il presidio del territorio”.

L’operazione di oggi si inserisce in un più ampio piano di contrasto ai reati ambientali predisposto dall’amministrazione comunale in sinergia con le forze dell’ordine e la Prefettura. Proseguiranno nei prossimi giorni anche i controlli alle ditte operanti nel settore dei rifiuti