Nola, sindaco presenta la sua giunta: decise anche le deleghe

Nola, il sindaco Andrea Ruggiero annuncia la composizione della giunta: “Una squadra di professionisti: ora al lavoro con spirito di servizio e concretezza”

“Saremo guidati tutti dai principi della legalità, della trasparenza, della correttezza amministrativa. Su questo non ci saranno compromessi. Abbiamo bisogno del supporto costante dei cittadini, del loro spirito costruttivo, anche della loro critica, se utile a migliorare il nostro operato. La città guarda, la città attende un’amministrazione che sappia lavorare con concretezza e visione. Sappiamo che non sarà semplice, ma non è impossibile: da parte nostra ci impegniamo a lavorare con grande serietà e senso di responsabilità mettendo al servizio della comunità la competenza e la dedizione di ciascuno dei componenti della squadra” è quanto ha dichiarato il sindaco di Nola, Andrea Ruggiero che questa mattina ha annunciato in consiglio comunale i nomi dei componenti del governo locale.

“I nomi che compongono la Giunta – ha sottolineato il primo cittadino – sono il frutto di un attento percorso politico e amministrativo, orientato al merito, all’equilibrio e alla rappresentanza delle varie sensibilità della nostra comunità. A tutti loro ho espresso la mia piena fiducia”

Ecco i nomi degli assessori indicati dal sindaco Andrea Ruggiero che ha anche assegnato le relative deleghe:

Pasquale Petillo, vice sindaco e assessore all’urbanistica. Deleghe: urbanistica, edilizia privata, P.U.A., regolamento edilizio popolare, politiche abitative, rapporti con soprintendenza, riqualificazione urbana, politiche energetiche.

Florinda Aliperta, assessora alle politiche sociali. Deleghe: politiche sociali, politiche del lavoro, politiche giovanili, piano sociale di zona, volontariato, pari opportunità, promozione del territorio, turismo e manifestazioni, sport e edilizia sportiva.

Andrea Manzi, assessore alle attività produttive e polizia municipale. Deleghe: viabilità, manutenzione strade, pulizia caditoie, sicurezza, smart city, polizia municipale, videosorveglianza, annona, commercio, agricoltura, mercati e fiere, SUAP, pubbliche affissioni, randagismo, canile municipale.

Felice Attilio Paolo Maggio, assessore ai beni culturali e pubblica istruzione. Deleghe: cultura, pubblica istruzione, manutenzione ordinaria edifici scolastici, rapporti con le associazioni, asilo nido, fondazione e parco letterario Giordano Bruno, eventi culturali e feste patronali.

Cinzia Trinchese, assessora ai servizi e patrimonio della comunità. Deleghe: patrimonio, personale, decoro e arredo urbano, pubblica illuminazione, servizi demografici, informatici, SIC, URP, toponomastica, protezione civile, sportello Europa, digitalizzazione, rete idrica e grandi eventi.

Anna Bonavolontà, assessora al bilancio. Deleghe: bilancio, economato e tributi.

Vincenzo Scolavino, assessore ai lavori pubblici. Deleghe: lavori pubblici, infrastrutture, regimi idraulici, sistemazione idrogeologica, ambiente, igiene urbana, centro di raccolta, verde pubblico, cimiteri, edilizia cimiteriale.

Il sindaco manterrà per sé le deleghe alla fondazione Festa dei Gigli, al PUC e all’avvocatura.