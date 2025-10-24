Consiglio Comunale ad Acerra, d’Errico contro l’opposizione: “Fanno solo sprecare tempo e denaro”

ACERRA – “Un’altra seduta di Consiglio che denota una volontà di sprecare tempo e denaro”. E’ quanto ha sottolineato a margine del Consiglio Comunale di oggi il sindaco Tito d’Errico.

“Lo scorso 4 Ottobre una parte dell’opposizione ha convocato l’Assise perché voleva condividere in aula un atto della giunta, la concessione aule al Munari e la conferma degli spazi a tutte le scuole: un atto che però non ha bisogno di essere portato in consiglio comunale perché come aveva confermato il segretario generale basta la competenza della giunta. Così la maggioranza aveva proposto di discutere l’argomento nella conferenza dei capigruppo, per provare a trovare una mediazione tra le parti. I cittadini devono sapere che questa vicenda è meramente tecnica e non ha nessuna ricaduta pratica per i nostri istituti scolastici. Qualche ora dopo quel Consiglio, tuttavia, la minoranza ha convocato un altro Consiglio Comunale, quello per il quale ci siamo riuniti oggi, ancor prima che si tenesse la Capigruppo. Una nuova seduta ‘fotocopia’ ancor prima di capire se nella conferenza capigruppo si poteva trovare un’intesa, vista la ben definita diversità di posizione: per la maggioranza basta la delibera di giunta, l’opposizione invece vuol portarla in aula. Oggi, su proposta della maggioranza, abbiamo deciso il rinvio dell’ordine del giorno nella Conferenza dei Capigruppo: loro non hanno partecipato alla votazione ed hanno annunciato di voler convocare un altro Consiglio, il terzo, sulla stessa questione. Vogliono continuare a perdere tempo e a sprecare i soldi degli acerrani”.