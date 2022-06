Concerto Avitabile diventa un caso: “Comune ostacola chiusura campagna elettorale”

ACERRA. La chiusura della campagna elettorale è a rischio. Il Comune di Acerra si fa beffe della democrazia ed è pronto a ostacolare l’evento di conclusione della campagna elettorale della coalizione “X Acerra Unita” del candidato sindaco Andrea Piatto che aveva organizzato il concerto di Enzo Avitabile per giovedì 9 giugno alle 21 in piazzale Renella.

Il 2 giugno, in tempo utile, erano stati informati tutti gli organi competenti, non solo comunali, come vigili del fuoco del comando provinciale di Napoli e Asl Napoli 2 Nord, per ottenere l’autorizzazione per la manifestazione e chiedere il sopralluogo della commissione comunale di vigilanza per il rilascio della licenza. Il giorno successivo il sindaco uscente Raffaele Lettieri, peraltro candidato al consiglio comunale in questa tornata, ha indicato come responsabile del procedimento un dirigente in ferie ed estraneo per prassi al processo autorizzativo. Una pratica irrituale e tesa evidentemente a far trascorrere il tempo utile e boicottare così l’evento visto che in situazioni analoghe il segretario generale si è sostituito al dirigente competente permetterendo così lo svolgimento della manifestazione.

Il candidato sindaco Andrea Piatto ha immediatamente informato il prefetto con un dettagliato dossier della vicenda che, caso unico, negherebbe un evento di portata regionale e soprattutto lo svolgimento di una campagna elettorale regolare e autenticamente democratica. “E’ un attentato alla democrazia, non c’è altro da aggiungere” dichiara Piatto a caldo dopo aver inoltrato gli atti agli organi competenti.

“Mi sono autosospeso all’atto della presentazione delle liste in modo tale che il mio ruolo non incida sulla competizione e invece c’è chi usa la macchina comunale per impedire con mezzucci che venga attuato un percorso democratico. Siamo pronti a occupare la stanza del sindaco, Acerra è città di democrazia e Resistenza; con queste azioni dispotiche è chiaro che ora il caso diventa nazionale. Esprimo solidarietà al maestro Enzo Avitabile, testimonial di questa bella serata, a tutti i 305 candidati della nostra coalizione e soprattutto ad ogni acerrano, spettatore di questo spettacolo indegno. Ci batteremo per loro e per la democrazia. E per voltare per sempre pagina dal 12 giugno” conclude Piatto.