Pomigliano piange Gianluca: ha lottato con la forza del suo sorriso

Grande commozione a Pomigliano d’Arco per la scomparsa di Gianluca Iaquinto, 52 anni, venuto a mancare nel pomeriggio di venerdì 10 ottobre presso l’ospedale Cardarelli di Napoli. Da tempo lottava con coraggio contro una grave malattia, affrontando ogni giorno con dignità e con quel sorriso che lo ha sempre contraddistinto.

La notizia della sua morte ha scosso l’intera comunità, dove Gianluca era conosciuto per la sua gentilezza, la disponibilità e l’umanità che lo rendevano una presenza preziosa per tutti. Tantissime le testimonianze di affetto e cordoglio, a dimostrazione del segno profondo lasciato nella vita di chi lo ha conosciuto.

I funerali si sono svolti nella mattinata di domenica 12 ottobre presso la Chiesa Maria SS. del Rosario, dove amici e familiari si sono stretti nel dolore, ricordando un uomo che ha saputo affrontare la sofferenza con forza e serenità.

Tra i messaggi di cordoglio, anche quello della vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Valeria Ciarambino, che ha voluto esprimere pubblicamente la sua vicinanza alla famiglia:

“Prego per te caro Gianluca, che il Signore ti accolga e dia forza alla tua famiglia.”

Un pensiero semplice ma profondo, che racchiude il sentimento di un’intera comunità oggi unita nel ricordo di Gianluca Iaquinto, esempio di bontà, coraggio e amore per la vita. Pomigliano perde un uomo buono, ma il suo sorriso continuerà a vivere nella memoria di tutti.