Nuova Organizzazione dello Sportello CIVES: Un Hub di Servizi e Supporto per la Comunità di Sant’Anastasia

Sant’Anastasia. Riceviamo e pubblichiamo:

Sant’Anastasia, 26 Marzo 2024 – La Biblioteca Comunale di Via Arco 54, 80048 Sant’Anastasia (NA), è il fulcro di una nuova iniziativa volta a fornire servizi e supporto alla comunità locale. Lo Sportello CIVES, con il suo ventaglio di attività, si propone di essere un punto di riferimento per i residenti di Sant’Anastasia e delle zone circostanti.

Orari di Apertura e Attività:

Lo Sportello CIVES è aperto il lunedì e il venerdì dalle 16:00 alle 18:00, con attività riservate ai soci, mentre il mercoledì è dedicato alle attività sportive. Questo spazio polifunzionale non solo offre servizi di base ma si impegna attivamente nell’assistenza a gruppi svantaggiati. Tra le attività proposte vi sono assistenza per ciechi, ipovedenti e invalidi di Napoli e provincia, in collaborazione con diverse associazioni tra cui CIVES, A.S.D. Real Vesuviana, Solid’Arte e l’Associazione dei Diversamente Abili della Campania APS.

Presidio CIVES:

Presso il Presidio CIVES, situato in Via Capodivilla 233, Sant’Anastasia, si offrono servizi più specifici come l’assistenza e il doposcuola per bambini ciechi e ipovedenti il mercoledì pomeriggio, consulenza legale e fiscale su appuntamento telefonico, consulenza tiflo-pedagogica e tiflo-informatica, supporto per pratiche amministrative e atti burocratici, oltre a servizi di segretariato sociale e supporto informatico.

Contatti e Volontariato:

Per informazioni e contatti, è possibile chiamare il numero di telefono dell’ufficio al 081 898 31 13, contattare il cellulare al 351-09-03-222 / 3735419953 o inviare un’email a segreteriacives@gmail.com. Il presidente Giuseppe Fornaro è a disposizione per qualsiasi necessità.

Inoltre, per coloro che desiderano fare volontariato, vi sono opportunità presso l’Associazione dei Diversamente Abili della Campania APS, Solid’Arte e l’A.S.D. Real Vesuviana. Anche poche ore di impegno possono fare la differenza e arricchire la vita della comunità locale.

Lo Sportello CIVES rappresenta un’importante risorsa per Sant’Anastasia, promuovendo l’inclusione sociale e offrendo sostegno a chi ne ha bisogno. Grazie al lavoro dei volontari e al sostegno della comunità, continua a crescere e ad ampliare la gamma dei servizi offerti.

—