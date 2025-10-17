Casalnuovo, sparatoria contro casa e auto

A Casalnuovo di Napoli, nella serata di ieri 16 ottobre, sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco contro una abitazione e un’auto

L’evento si è verificato nella serata di ieri a Casalnuovo, in Viale dei Pini, zona popolare dove abitano più di 300 famiglie, a ridosso di un campo di calcetto all’aperto.

Secondo una prima ricostruzione sono stati esplosi in totale sette colpi di arma da fuoco: tre proiettili hanno colpito la veranda di un’abitazione; gli altri quattro proiettili sono stati esplosi contro un’automobile (una Fiat Punto parcheggiata in strada).

Ad indagare sulla vicenda sono i carabinieri della tenenza di Casalnuovo e quelli della Sezione Operativa della compagnia di Castello di Cisterna.

Le forze dell’ordine sono prontamente intervenute sul posto, allertate dopo l’esplosione dei colpi, e hanno eseguito i rilievi del caso per accertare la dinamica dell’accaduto e individuarne la matrice.

Non si esclude che si possa trattare di una “stesa”, atto intimidatorio effettuato con armi per lanciare un segnale in ambito criminale.

Fondamentali per risalire ai responsabili saranno le riprese effettuate dalle telecamere di video sorveglianza.

Fortunatamente i colpi di pistola non sono riusciti a colpire delle persone e quindi non si registrano feriti, ma i residenti in Viale dei Pini sono rimasti spaventati.