Ciarambino, adesione al Psi nel nome di Pertini e per guardare Avanti

Riceviamo e pubblichiamo

“Sono davvero orgogliosa del cammino che comincia oggi con la lista ‘Avanti Campania’ e col progetto politico che il segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio, sta costruendo da tempo”. Così la consigliera regionale della Campania, Valeria Ciarambino, a margine di un incontro presso la sede del partito, presenti Maraio ed il segretario regionale Michele Tarantino.

“Ho scelto di aderire al Partito Socialista – spiega la Ciarambino – perché mi riconosco nei suoi valori e nella sua importante storia, fatta di coraggio e di difesa della libertà. Nel mio ufficio campeggia, da sempre, una foto di Sandro Pertini, esempio di politica forte e umana, vicina agli ultimi e lontana dai privilegi. È questo il modello che mi ispira e che oggi mi fa sentire a casa”.

“Il mio percorso politico e istituzionale è stato segnato da tante battaglie: in primis la difesa della sanità pubblica, la vicinanza ai più fragili e ai disabili, l’impegno per i giovani con l’assunzione nella PA regionale, la lotta contro l’autonomia differenziata e per garantire alla Campania le risorse che le spettano, la posizione chiara contro il genocidio in Palestina. Che poi sono le battaglie che il Psi conduce da sempre. E’ la sintonia su questi temi e su tanti altri, che mi fa aderire convintamente al Partito Socialista quale spazio in cui continuare a portare avanti i miei valori e il mio impegno rimanendo fedele a me stessa”.

“Oggi scelgo di mettere al servizio di questo progetto i miei dieci anni di esperienza nelle istituzioni, le relazioni costruite con tantissimi cittadini, associazioni e forze sociali, la conoscenza dei problemi e delle potenzialità della nostra terra. Metto questa esperienza a disposizione di tutta la coalizione e del Presidente Fico. Alla comunità della quale d’oggi in poi mi onorerò di far parte dico che insieme faremo grandi cose, ridando alla politica la dignità che merita: quella di essere servizio e ascolto” conclude.

“Sono felice per l’adesione, Valeria è persona di grande valore” ha commentato il segretario Maraio.

“Con lei il Psi sarà più forte e più credibile il progetto ‘Avanti Campania’ che animiamo. Un grande spazio che mette insieme il civismo, il mondo cattolico e liberale”.

“Il socialismo – conclude Maraio – non è nostalgia del passato, ma capacità di interpretare il presente e costruire ponti nuovi verso il futuro. Con Valeria Ciarambino rafforziamo un progetto che parla alla Campania e all’Italia di oggi, con serietà e visione.”