Cercola, ufficiale la coalizione per Rossi candidato sindaco: ci sono 6 liste

CERCOLA. Nasce a Cercola un progetto politico in vista delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023. A garanzia del progetto comune e dei principi condivisi la coalizione, composta dalle liste “Fare X Cercola”, “Free Cercola”, “Liberi e Forti”, Movimento Cinque Stelle, “Per le Persone e la Comunità” e “Uniamoci per Cercola”, ha indicato come candidato sindaco il dr. Biagio Rossi.

44 anni, dottorato in Fisica delle particelle, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e del CERN di Ginevra, Biagio Rossi ha una lunga esperienza professionale internazionale ed è già stato consigliere comunale e assessore a Cercola.

Sul nome di Biagio Rossi le forze della coalizione convergono per offrire alla città un progetto amministrativo che, riconoscendo le persone come il valore e l’interesse centrale, punta decisamente ad una sostenibilità sociale, economica e ambientale di Cercola. L’obiettivo è garantire una migliore vivibilità e qualità nei servizi e reali possibilità di sviluppo delle imprese locali.

«Ci stiamo confrontando con entusiasmo sui punti programmatici, nella consapevolezza che Cercola merita qualità e competenze, caratteristiche queste che Biagio Rossi sicuramente possiede. Nei prossimi presenteremo ufficialmente il programma elettorale, restiamo sempre pronti ad aprirci a nuovi contributi ed idee che possano irrobustire il progetto», spiegano i componenti della coalizione.