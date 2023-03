Napoli e provincia già azzurre, ma la guerra delle bancarelle (e al pezzotto) è iniziata. FOTO

Con ormai sole 11 partite alla fine del campionato il Napoli, con i suoi 19 punti di vantaggio, viaggia a gonfie vele verso la conquista del suo terzo scudetto. In città e in tutta la provincia l’entusiasmo è alle stelle e, in attesa della certezza matematica, sono già iniziate le prime avvisaglie della festa: basti pensare a Napoli piena di festoni e bandiere o all’impalcatura per i lavori in un palazzo a Torre del Greco con i colori azzurri e il simbolo del tricolore.

In questo clima di festa e serenità c’è però una nota piuttosto stonata, rappresentata dalle moltissime bancarelle, che vendono prodotti falsi e contraffatti del Napoli. Negli ultimi tempi ci sono stati diversi blitz da parte delle forze dell’ordine, che hanno sequestrato prodotti per migliaia e migliaia di euro tra Arzano ed Ercolano, con il sospetto che dietro questo giro di affari ci possa essere la mano di organizzazioni criminali.

L’usanza di acquistare sulle bancarelle prodotti contraffatti ha di fatto reso già azzurre le nostre strade, ma la società pare stia correndo ai ripari per evitare che almeno nei giorni clou ci siano solo bandiere ufficiali nei luoghi dell’ormai prossima festa scudetto.

La fotogallery: ecco Napoli tutta azzurra