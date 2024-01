Casoria, Italia Viva pronta al voto: Puzone sarà il coordinatore cittadino

CASORIA. Italia Viva sceglie i coordinatori comunali. A Casoria nominato Alessandro Puzone. In vista delle elezioni amministrative del giugno 2024, è Alessandro Puzone il nuovo coordinatore di Casoria di Italia Viva

La segretaria provinciale Marianna Mascolo ha annunciato chi saranno i coordinatori comunali nei vari territori nell’hinterland partenopeo.

A Casoria è stato nominato l’architetto Alessandro Puzone, consigliere comunale di maggioranza a Casoria a sostegno dell’attuale Sindaco Raffaele Bene e presidente della Commissione Urbanistica. Puzone da tempo, nella sua attività di governo, sta lavorando in sinergia con l’Assessora al Verde, all’Ambiente e allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Casoria Marianna Riccardi. Una sinergia che ha prodotto un atto storico per il comune, come l’adozione del PUC, e verso una città sempre più eco-sostenibile, come la realizzazione, pur tra mille difficoltà, di piste ciclabili.

“Questa nomina – dichiara il Consigliere Puzone – mi riempie d’orgoglio e, ancora una volta, dimostra che lo spirito di gruppo e di unione alla fine produce ottimi risultati. Nelle prossime settimane comunicheremo ai cittadini tutta l’attività amministrativa che abbiamo svolto in questi anni difficili, tra Covid-19 e inflazione. Difficoltà che – prosegue – ci hanno una ulteriore spinta a lavorare per l’unica stella polare: il bene dei cittadini di Casoria”.

Dal canto suo, invece, la segretaria Mascolo tiene a sottolineare come Italia Via sia “un gruppo compatto, forte e coeso che punta sempre più ad avere una struttura capillare in tutti i comuni della Provincia di Napoli”.