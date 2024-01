Pomigliano, condominio di via Pirozzi: il Tar accoglie il ricorso del costruttore

Il Tribunale amministrativo regionale ha annullato il provvedimento del Comune

Con una sentenza pubblicata mercoledi 3 gennaio, la seconda sezione del Tar Campania (presidente Paolo Corciulo, estensore Maria Laura Maddalena) ha accolto il ricorso della società che ha costruito un parco residenziale di 18 appartamenti in via Pirozzi, in zona A (ai margini del centro storico, tra via Roma e l’ingresso secondario della Leonardo), abbattendo un vecchio edificio con un permesso a costruire del Comune rilasciato nel 2019. L’accoglimento del ricorso ha di fatto consentito ad horas la revoca del provvedimento di annullamento del permesso a costruire del parco emanato nel gennaio di quest’anno dall’ex responsabile dell’ufficio tecnico comunale, Lucia Casalvieri, in carica durante la precedente amministrazione di centrosinistra retta dal sindaco Gianluca Del Mastro. L’annullamento era stato disposto dal dirigente municipale per tutta una serie di irregolarità ravvisate nell’ambito della procedura di rilascio dell’autorizzazione.

Il Tar

Ma i giudici del Tar hanno accolto le ragioni del costruttore sostenendo due cose. La prima è che l’annullamento è stato deciso dal Comune oltre la scadenza dei 18 mesi a partire dalla data di rilascio del permesso, soglia temporale stabilita dalla legge sul procedimento amministrativo. La seconda è che non è stato possibile, sempre secondo i giudici amministrativi, dimostrare che il rilascio del permesso a costruire risalente al 2019 sia il frutto di dichiarazioni mendaci e di false attestazioni da parte del richiedente. Proprio per queste ragioni il permesso è stato ripristinato e adesso il parco di via Pirozzi è di nuovo sul mercato.

Sequestri e dissequestri

Il condominio di via Pirozzi fu sequestrato una prima volta il 14 aprile del 2021 dagli agenti della polizia locale diretti dal comandante, il colonnello Luigi Maiello. Lo stesso sequestro fu poi convalidato prima dal pm della procura di Nola e successivamente dal gip. Ma lo stesso tribunale successivamente dissequestrò l’agglomerato, il 17 gennaio del 2022, sulla base di una richiesta avanzata dai costruttori. Poi però sopraggiunse, il 26 gennaio dello scorso anno, la notifica dell’annullamento del permesso da parte dell’ufficio tecnico comunale. E il 13 marzo successivo il comandante Maiello appose di nuovo i sigilli sequestrando per la seconda volta il complesso residenziale color salmone acceso. Poco dopo il tribunale dissequestrò di nuovo tutto.