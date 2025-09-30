Carabinieri scoprono coltivazione di marijuana ad Acerra: sequestrate 180 piante

Nella mattinata odierna, ad Acerra, località Pezzalonga, i Carabinieri della Stazione di Cancello, al termine di un prolungato servizio di osservazione finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà un 53enne di Portici (NA).
L’uomo è ritenuto responsabile di produzione, coltivazione e detenzione illecita di sostanza stupefacente.
Nel terreno a lui in uso, i militari hanno scoperto una serra artigianale di circa 150 metri quadrati, al cui interno erano coltivate 180 piante di marijuana, con un’altezza media di circa 4 metri.
Le piante sono state estirpate e sottoposte a sequestro.