Somma, asfaltate 30 strade in 8 mesi, mai così tante da 30 anni

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Comunicato Stampa

Strade asfaltate a Somma Vesuviana, nel napoletano!

Ezio Micillo – Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano:“ Terminata l’asfaltatura di Via San Sossio, in queste ore stiamo iniziando Via Malatesta. Con il terzo lotto asfalteremo anche Via Vignariello e Via Marigliano, ma non solo! Tutte strade che non venivano asfaltate da più di 30 anni!

Al termine dei tre lotti arriveremo a 20 strade, mentre altre 10 erano state già asfaltate in precedenza. Parliamo del 30% delle strade del paese!”.

“Abbiamo iniziato l’opera di asfaltatura anche di Via Malatesta che non veniva asfaltata da più di 30 anni. E’ stata asfaltata anche Via San Sossio, asse viario importante e lungo. Anche Via San Sossio non veniva asfaltata da un trentennio. Abbiamo completato via Napoli, Via Orlando, via Prima Traversa Casaraia, Via Don Minzoni. Stiamo continuando a ritmo serrato nell’opera di asfaltatura delle strade. Avremo anche il terzo lotto di strade con l’asfaltatura di Via Vignariello, di Via Marigliano, strade che non venivano asfaltate da 30 anni circa. Il terzo lotto comprende anche Via Pino Amato, Via Matarazzo, Via Colle, Via Traversa Garibaldi, Vico Cuonzolo. Grazie al lavoro dell’ufficio lavori pubblici, al suo responsabile arch. Giuseppe Schiattarella, in poco più di 8 mesi, abbiamo finanziato, progettato,affidato i lavori ed iniziato ad asfaltare. Un intervento massivo che garantirà maggiore sicurezza, comfort alla guida e decoro urbano. Ringrazio i consiglieri di maggioranza, il sindaco Salvatore Di Sarno, e i colleghi della Giunta”. Lo ha affermato Ezio Micillo, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Strade, parchi, scuole!