venerdì, Febbraio 6, 2026
15 C
Napoli
scrivi qui...
Cronaca
tempo di lettura:1 min
29

Carabinieri nella location per eventi, nel mirino il cibo servito

Redazione1
di Redazione1

 

San Gennaro Vesuviano- Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nei locali notturni dell’area vesuviana, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene e lavoro. Nelle ultime ore l’attività si è concentrata nel comune di San Gennaro Vesuviano, dove i militari della locale Stazione hanno effettuato un’ispezione mirata all’interno di un noto locale per eventi situato in piazza Margherita.

Il controllo è stato condotto con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Napoli e del personale dell’ASL Napoli 3 Sud, nell’ambito di una più ampia attività interforze finalizzata a contrastare irregolarità amministrative e sanitarie nei luoghi di aggregazione notturna.

Durante l’ispezione, i militari e i tecnici dell’Asl hanno riscontrato la presenza di diversi alimenti privi della necessaria tracciabilità, elemento fondamentale per garantire la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori. Gli alimenti non conformi sono stati segnalati e saranno oggetto delle valutazioni previste dalla normativa vigente.

Parallelamente, sono in corso ulteriori accertamenti relativi ad alcune presunte difformità edilizie dello stabile che ospita il locale. Le verifiche mirano a chiarire se la struttura sia pienamente conforme alle autorizzazioni rilasciate e alle prescrizioni urbanistiche e di sicurezza previste per questo tipo di attività.

L’operazione rientra in un piano di controlli più ampio predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, volto a prevenire situazioni di rischio e a garantire il rispetto delle regole nei locali frequentati soprattutto durante i fine settimana. Le verifiche proseguiranno anche nei prossimi giorni in altri comuni dell’area vesuviana, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore afflusso di pubblico.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Attualità

Sant’Anastasia, le vicende storiche e testamentarie della Masseria S. Maria delle Grazie

0
La masseria di S. Maria delle Grazie è situata...
Attualità

ISIS De’ Medici di Ottaviano, al via la progettazione dei lavori: 9 milioni di euro per sicurezza e innovazione

0
  Adeguamento sismico ed efficientamento energetico grazie al programma “Scuola...
Generali

L’albergo “Crocelle”, a Santa Lucia, ospitò anche una straordinaria “incantatrice di uomini”, Sarah Goudar

0
Giacomo Casanova, che soggiornò nell’albergo napoletano nel 1770, scrisse...
Generali

Immobil Key, il passaparola in Campania diventa opportunità di guadagno

0
Continua a far parlare di sé Immobil Key, che...
Politica

Somma Vesuviana, Corte dei Conti: “Criticità sul Piano di riequilibrio”

0
Qualcuno lo aveva annunciato, ma ora è la Corte...

Argomenti

Attualità

Sant’Anastasia, le vicende storiche e testamentarie della Masseria S. Maria delle Grazie

0
La masseria di S. Maria delle Grazie è situata...
Attualità

ISIS De’ Medici di Ottaviano, al via la progettazione dei lavori: 9 milioni di euro per sicurezza e innovazione

0
  Adeguamento sismico ed efficientamento energetico grazie al programma “Scuola...
Generali

L’albergo “Crocelle”, a Santa Lucia, ospitò anche una straordinaria “incantatrice di uomini”, Sarah Goudar

0
Giacomo Casanova, che soggiornò nell’albergo napoletano nel 1770, scrisse...
Generali

Immobil Key, il passaparola in Campania diventa opportunità di guadagno

0
Continua a far parlare di sé Immobil Key, che...
Politica

Somma Vesuviana, Corte dei Conti: “Criticità sul Piano di riequilibrio”

0
Qualcuno lo aveva annunciato, ma ora è la Corte...
Attualità

Vesuvio, 26 guide ferme sul Gran Cono: scoppia la protesta sul sentiero 5

0
L'associazione "Presidio permanente vulcani campani" ha espresso il suo...
Attualità

Gandhi, il piano per l’ampliamento: Comune studia transizione con Città Metropolitana

0
Il Liceo “Gandhi” di Casoria non chiude e non viene ridimensionato....
Comunicati Stampa

Scuola e inclusione: al via il servizio di mediazione linguistica e culturale nell’Ambito Territoriale N22

0
Per la prima volta nell’Ambito Territoriale N22 viene attivato...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Sant’Anastasia, le vicende storiche e testamentarie della Masseria S. Maria delle Grazie
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996