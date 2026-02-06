Carabinieri nella location per eventi, nel mirino il cibo servito

San Gennaro Vesuviano- Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nei locali notturni dell’area vesuviana, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene e lavoro. Nelle ultime ore l’attività si è concentrata nel comune di San Gennaro Vesuviano, dove i militari della locale Stazione hanno effettuato un’ispezione mirata all’interno di un noto locale per eventi situato in piazza Margherita.

Il controllo è stato condotto con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Napoli e del personale dell’ASL Napoli 3 Sud, nell’ambito di una più ampia attività interforze finalizzata a contrastare irregolarità amministrative e sanitarie nei luoghi di aggregazione notturna.

Durante l’ispezione, i militari e i tecnici dell’Asl hanno riscontrato la presenza di diversi alimenti privi della necessaria tracciabilità, elemento fondamentale per garantire la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori. Gli alimenti non conformi sono stati segnalati e saranno oggetto delle valutazioni previste dalla normativa vigente.

Parallelamente, sono in corso ulteriori accertamenti relativi ad alcune presunte difformità edilizie dello stabile che ospita il locale. Le verifiche mirano a chiarire se la struttura sia pienamente conforme alle autorizzazioni rilasciate e alle prescrizioni urbanistiche e di sicurezza previste per questo tipo di attività.

L’operazione rientra in un piano di controlli più ampio predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, volto a prevenire situazioni di rischio e a garantire il rispetto delle regole nei locali frequentati soprattutto durante i fine settimana. Le verifiche proseguiranno anche nei prossimi giorni in altri comuni dell’area vesuviana, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore afflusso di pubblico.