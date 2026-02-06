venerdì, Febbraio 6, 2026
Vigili di Pomigliano sventano furto e vengono presi a pugni

POMIGLIANO D’ARCO – Ancora un tentativo di furto d’auto sventato grazie all’intervento della Polizia Locale. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 5 febbraio in via Napoli, dove due agenti municipali sono stati aggrediti e feriti mentre cercavano di fermare il responsabile.

I fatti sono avvenuti nei pressi del civico 71, a poca distanza da un salone di parrucchieri. I due operatori, impegnati in un servizio di controllo della viabilità, sono stati richiamati dalle grida di una donna che aveva notato un uomo intento a manomettere la propria autovettura. Compresa subito la gravità della situazione, gli agenti sono intervenuti prontamente.

Alla vista della pattuglia, il sospettato ha tentato di dileguarsi, ma è stato raggiunto dopo un breve inseguimento. Una volta fermato, l’uomo ha reagito con estrema violenza, colpendo i due agenti con calci e pugni e proferendo frasi offensive nei loro confronti. Solo l’arrivo di ulteriori pattuglie, attivate dalla centrale operativa, ha permesso di riportare la situazione alla calma e di bloccare definitivamente il soggetto.

L’uomo, A.S., 60 anni, residente a Pomigliano d’Arco e già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stato accompagnato in caserma per l’identificazione e le formalità di rito.

Nel corso della colluttazione, entrambi gli agenti hanno riportato lievi lesioni, giudicate guaribili in un giorno. I due sono stati comunque condotti al pronto soccorso della casa di cura Villa dei Fiori di Acerra per accertamenti e cure.

Il responsabile è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Nola con le accuse di violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per danneggiamento e tentato furto. Non sono scattate misure restrittive.

Sull’accaduto è intervenuto anche il sindaco di Pomigliano d’Arco, Raffaele Russo, che ha espresso la solidarietà dell’Amministrazione comunale alla Polizia Locale e ai due agenti rimasti feriti durante l’operazione.

Un intervento che conferma l’impegno costante delle forze di polizia municipale nel presidio del territorio, in una fase in cui i furti d’auto continuano a rappresentare una delle principali preoccupazioni per i cittadini.

