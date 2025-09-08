Camion bloccato sotto un ponte a Pomigliano d’Arco

Oggi pomeriggio, intorno alle 16.00, un camion è rimasto bloccato sotto il cavalcavia ferroviario di Viale Alfa Romeo.

Il conducente, in assenza di segnaletica indicante il limite massimo di altezza nel senso di marcia in cui procedeva e convinto di riuscire a passare, si è incastrato mentre effettuava delle consegne, causando il blocco del traffico.

L’intervento dei vigili è stato tempestivo: al momento stanno ancora regolando la circolazione, poiché il mezzo, danneggiato, si trovava ancora in strada.

Alle 17.45 circa è giunto un carro attrezzi del soccorso stradale e attualmente sta rimuovendo l’autocarro.

L’episodio ha aggravato la circolazione nella zona per diverse ore e non rappresenta un caso isolato: costituisce piuttosto un campanello d’allarme sulla necessità di aggiornare e rendere più chiara la segnaletica stradale