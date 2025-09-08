Back to school, ecco qui le date del rientro a scuola

L’estate sta finendo ed è ora di prepararsi per l’inizio della scuola imminente

Il ritorno dietro ai banchi si avvicina, infatti la data per il rientro è stata stabilita per il 15 settembre, ma non tutte le regioni seguono questa data, c’è chi rientra prima e chi dopo.

La Provincia Autonoma di Bolzano è la prima a tornare, precisamente oggi, 8 settembre. Subito dopo, il 10, ritornano il Piemonte, la Provincia Autonoma di Trento, Trentino, Veneto e Valle d’Aosta.

La Campania segue la data prestabilita insieme all’Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria.

Un ritorno più lento è riservato al Sud, infatti in Calabria e in Puglia la data è fissata per il 16 settembre.

Ma in Campania, in particolare nella zona vesuviana, alcune scuole hanno fissato l’inizio dell’anno scolastico in date differenti, vediamole nello specifico:

– L’Itis Ettore Majorana, di Somma Vesuviana, ha fissato il rientro a scuola per le classi prime e quinte al 10 settembre e per le classi seconde, terze e quarte all’11;

– Il 2° Circolo “Don Minzoni” di Somma Vesuviana fa tornare a scuola le classi prime e seconde della scuola primaria e le sezioni 4 e 5 anni della scuola dell’infanzia giovedì 11 settembre, tutte le classi della scuola primaria il 12 e le sezioni di 3 anni della scuola dell’infanzia inizieranno le attività il giorno 15 settembre;

– L’Istituto Tecnico Settore Tecnologico Eugenio Barsanti di Pomigliano fissa per l’11 settembre il rientro delle classi prime e terze e al 12 settembre il rientro di tutte le classi;

– Date simili per il Liceo Classico Armando Diaz di Ottaviano dove il triennio rientrerà l’11 settembre, il 12 torneranno sia triennio che seconde, il 13 ci saranno solo le prime e seconde e dal 15 settembre rientreranno tutte le classi.