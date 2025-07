Brusciano fa centro al Lotto, Portici al SuperEnalotto: scorpacciata di vincite in provincia

Campania a segno con il Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, centrate vincite complessive per oltre 266mila euro: la più alta di giornata arriva da Sant’Antonio Abate, quattro terni e una quaterna per un totale di 95mila euro, seguiti dai 62.500 euro vinti a Maiori, in provincia di Salerno in corso Reginna.

Tripletta invece a Napoli, con oltre 50mila euro vinti con l’opzione Lottopiù in via John Fitzgerald Kennedy, a cui si aggiunge un colpo da 23.750 euro con tre ambi e un terno in via Enrico Cosenz, mentre quattro e terni e una quaterna sono valsi 12.450 euro in via Nuova Detta Casoria. Chiudono i conti regionali il terno da 22.500 euro realizzato a Brusciano, in provincia di Napoli, in via Camillo Cucca. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 730 milioni di euro dall’inizio del 2025.

SuperEnalotto, colpaccio a Portici

Il SuperEnalotto premia la Campania. Nel concorso di giovedì 17 luglio, come riporta Agipronews, centrato a Portici, in provincia di Napoli, un “5” da 39.557,89 euro presso il Tabacchi Riv.10 in via Università, 56. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 18 luglio, sale a 27,2 di euro.