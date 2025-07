Si contendono la stessa ragazza e finisce a coltellate: fermato per il tentato omicidio di un 19enne

Ancora una scena di sangue nell’area nord di Napoli. Questa volta teatro dell’aggressione è Arzano, dove nella serata di ieri un 19enne è stato colpito con una coltellata da un 28enne. Il movente? Gelosia e vecchie ruggini personali.

L’episodio si è verificato in via Roma. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’aggressore avrebbe incrociato la giovane vittima in strada, affrontandolo con tono minaccioso. Dopo un breve scambio verbale, ha estratto un coltello e lo ha colpito al fianco, lasciandolo ferito sull’asfalto.

Il ragazzo è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Frattamaggiore, dove è arrivato in codice rosso. Le sue condizioni sono serie ma stabili. I carabinieri della tenenza locale hanno immediatamente acquisito i filmati delle telecamere presenti nella zona e raccolto testimonianze che hanno portato all’identificazione del responsabile.

Il 28enne, resosi conto di essere stato individuato, si è consegnato spontaneamente ai militari, confessando l’aggressione. Attualmente si trova nel carcere di Poggioreale, dove dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio.

Il fatto ha riportato alla memoria un episodio simile accaduto di recente ad Acerra, dove un altro accoltellamento tra giovani era scaturito da questioni sentimentali irrisolte. Un’escalation di violenza che sembra trovare terreno fertile tra le mura cittadine, spesso per motivi futili o legati alla sfera privata.

Ad Arzano cresce l’allarme tra i residenti, preoccupati dal ripetersi di episodi così gravi in pieno centro abitato. Le forze dell’ordine proseguono il lavoro di monitoraggio, mentre l’attenzione resta alta per evitare nuove esplosioni di violenza.