Brusciano, Rosa Granato Campionessa Italiana di Danza Sportiva

Brusciano. Riceviamo e pubblichiamo:

La bruscianese Rosa Granato Campionessa Italiana di Danza Sportiva , disciplina latino americano 22/30 CLA. Ora vola verso i mondiali.

Un talento innato quello di Rosa Granato, che con la sua classe, la sua arte nei movimenti, i suoi ritmi e lo sguardo vincente, ha conquistato il 1 posto nella 22/30CLA nel Campionato Italiano 2024 Fidesm svoltosi il 15 Luglio presso i padiglioni della fiera di Rimini,diventando così campionessa italiana.

Rosa Granato è nativa di Brusciano in provincia di Napoli, è una ragazza semplice e molto affascinante, tipica bellezza mediterranea, con una grande dedizione verso lo sport in particolare ha nel suo Dna la passione per il ballo. Distintasi in moltissime competizioni ricevendo diversi riconoscimenti, vincitrice tra l’altro anche del prestigioso premio Ambasciatore del Sorriso come eccellenza nello sport, podio europeo e vicecampionessa italiana assoluta . La neo campionessa emozionata, asserisce: “Danzare è lottare contro tutto ciò che ci trattiene, tutto ciò che ci affonda, tutto ciò che pesa e appesantisce, è scoprire con il proprio corpo l’essenza, l’anima della vita, è entrare in contatto fisico con la libertà”. Rosa ha voluto ringraziare i suoi maestri di ballo Clotilde Ruggiero e Antonio Iorio, i Super Coach :Nicola Cuocci , Francesco Cuocci e Edilio Pagano, i ragazzi della JAMAICA DANCE. L’abito che ha indossato per gareggiare porta la firma di Fabio Montariello propietario dell’atelier Alfa Fashion. Rosa ha voluto riservare una sua dedica speciale alla famiglia che ha sempre creduto in lei. Per Granato si prospetta a breve il Mondiale, sicuramente con la sua classe e caparbietà farà di tutto per portare l’Italia in cima al mondo e l’augurio dei suoi maestri, e della comunità in cui vive che possa coronare il suo sogno.

Comunicato stampa a cura di Angelo Iannelli.