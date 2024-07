Napoli, è morto Maurizio Cerino

Napoli. Lutto nel mondo del giornalismo napoletano e nazionale. È morto a 65 anni Maurizio Cerino. Decano dei cronisti e per molti anni nella sala stampa della questura di Napoli per il quotidiano Il Mattino, è stato un punto di riferimento per la categoria.

L’Ordine dei giornalisti della Campania, assieme ai consiglieri nazionali, esprime in una nota «profondo cordoglio per la scomparsa del collega Maurizio Cerino». Sessantacinque anni, Cerino era una delle maggiori firme nazionali di cronaca nera e giudiziaria. Una vita trascorsa al quotidiano Il Mattino dopo le prime esperienze a Napolinotte. Una grande professionalità che l’ha visto anche tra gli sceneggiatori di Fortapasc, il film di Marco Risi sulla storia di Giancarlo Siani.

Fonte notizia: ANSA.IT.