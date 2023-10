Boscoreale, il Premio “Carmine Alboretti” alla giornalista Anna Scafuri

Riceviamo e pubblichiamo: La presentazione all’Ordine dei Giornalisti della Campania. La consegna il 28 ottobre al Museo del Parco del Vesuvio a Boscoreale.

Non solo un premio giornalistico, ma la volontà di far conoscere e condividere l’amore per il territorio vesuviano, l’onestà culturale e il rigore morale che ha sempre caratterizzato il giornalista vaticanista e scrittore Carmine Alboretti, prematuramente scomparso il 22 maggio del 2020. E’ stato presentato nella mattinata di mercoledì 18 ottobre, presso la sede della Campania dell’Ordine dei Giornalisti, il premio organizzato dall’associazione Giornalisti Vesuviani “Carmine Alboretti” e che sarà consegnato, per la prima volta, il prossimo 28 ottobre alla giornalista RAI, Anna Scafuri.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente regionale dell’Ordine dei Giornalisti, Ottavio Lucarelli, che nel corso del suo intervento ha ribadito il sentimento di affetto e stima che lo legava al compianto collega: “Carmine ci manca – ha esordito il presidente – è una di quelle persone con le quali era sempre presente quando c’era qualcosa su cui confrontarsi. Aveva dalla sua una competenza giornalistica e giuridica che metteva in pratica quotidianamente nel suo grandissimo impegno sul territorio”.

Ed è proprio a quel territorio vesuviano che Alboretti amava così tanto raccontare, che si inserisce l’azione dell’Associazione Giornalistica a lui dedicata: “Un progetto in cui credeva fermamente, mettere in rete le risorse migliori del territorio – ha esordito Antonio D’Errico, presidente dell’associazione giornalisti vesuviani. A Carmine è sempre stata riconosciuta una grandissima onestà culturale, un rigore morale e un profondo amore per l’area vesuviana, valori che stiamo provando a far camminare sulle nostre gambe. Anche il premio si inserisce in quel solco, come la scelta di assegnarlo quest’anno alla collega Rai, Anna Scafuri, una vesuviana che è riuscita ad affermarsi nel mondo del giornalismo”.

Un ricordo affettuoso di Carmine, anche quello condiviso dal vicepresidente dell’odg Campania, Mimmo Falco: “Una persona di grande valore, sempre disponibile e che ha onorato la professione in ogni momento. Colpito troppo presto dalla morte, poteva lasciare un’impronta maggiore, ma nei nostri cuori ha lasciato tanto”.

“Il nostro obiettivo ed il nostro impegno – ha dichiarato nel suo intervento Francesco Gravetti, vicepresidente dell’associazione giornalisti vesuviani – è quello di non far dimenticare mai Carmine e continuare a raccontarlo anche alle generazioni future, grazie soprattutto al patrimonio culturale e umano che ha lasciato al territorio vesuviano. Anche per questo motivo abbiamo deciso di associare il premio ad un corso di formazione, che è legato ad i temi vesuviani”.

La cerimonia di premiazione si svolgerà nell’ambito di un corso di formazione dal titolo “Raccontare il territorio: le comunità locali come risorsa per il giornalismo” che si terrà sabato 28 ottobre 2023 a partire dalle ore 10.00 presso l’auditorium del Museo del Parco Nazionale del Vesuvio a Boscoreale, in provincia di Napoli. Un modo per ricordare Alboretti, scomparso prematuramente il 22 maggio del 2020, ma anche per valorizzare il territorio dove lui ha vissuto e si è formato. Il premio quest’anno verrà assegnato ad Anna Scafuri, giornalista Rai, caposervizio e inviato del TG1 economia, originaria della zona vesuviana. Il premio è stato realizzato dall’artista Nello Collaro e dall’artigiano della pietra lavica Luigi Biagio De Martino.