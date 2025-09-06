Blood moon, l’eclissi prevista per il 7 settembre. Tutte le curiosità

Per il 7 settembre è prevista la Luna di sangue, un’eclissi lunare totale visibile dall’Italia

Questa sera il cielo ci stupirà con uno spettacolo unico, un’eclissi totale della luna che coinciderà con la “Luna del raccolto”, il plenilunio più vicino all’equinozio d’autunno.

Raggiunta la totalità, la superficie della luna assumerà un certo colore rossastro, quello che da origine al nome “Luna di sangue”.

Questo nome particolare unisce scienza, leggende antiche e tradizioni popolari.

Ma perché si chiama così? Il nome Blood Moon (Luna di sangue) è un’espressione popolare che viene utilizzata per descrivere l’effetto visivo del fenomeno.

Infatti, durante l’eclissi, la luna non scompare, ma assume un colore rosso intenso, che può sembrare anche infuocato.

E la scienza cosa dice? Questo fenomeno viene spiegato grazie alla fisica della luce.

Durante un’eclissi totale la Terra si trova allineata tra il Sole e la Luna e proietta la sua ombra sul satellite.

La luce solare non raggiunge la Luna in modo diretto, ma passa per l’atmosfera terrestre che filtra e disperde le lunghezze d’onda blu e verdi, lasciando passare solo le rosse (scattering di Rayleigh).

Queste vengono poi deviate e illuminate sulla superficie lunare, donandole quel colore caratteristico che affascina tutti.

Questo processo è lo stesso che tinge di rosso le albe e i tramonti, ma applicato all’intero disco lunare.

La Blood Moon porta con sé tante interpretazioni antiche e leggende.

Per le civiltà antiche l’eclissi della Luna era un segno potente e temuto. I Babilonesi e nell’antica Cina questo fenomeno veniva visto come un brutto presagio per il sovrano, infatti era usanza svolgere rituali di protezione per allontanare il male.

Per la tradizione norrena c’è una leggenda che racconta che i lupi Sköll e Hati inseguono il Sole e la Luna e, quando riescono a catturare la Luna, il cielo si oscura.

Anche per i Maya l’eclissi era temuta: suonavano i tamburi per “spaventare” la creatura che credevano stesse divorando la Luna.

Per le culture mediterranee, invece, l’eclissi simboleggiava un momento di unione con la Terra e di rinnovamento spirituale. Infatti, per loro la Luna rossa era legata alla fertilità e ai cicli di rinascita.

Ad oggi la Luna di sangue non è più considerata un presagio, ma continua ad appassionare e affascinare tutti, dagli scienziati agli astronomi.

Nel 2025 questo fenomeno sarà particolarmente scenografico perché la Luna del Raccolto sorgerà già eclissata, regalando un “moonrise rosso” indimenticabile.

Momento affascinante per ammirare la natura e le bellezze che ne derivano, che spesso vengono dimenticate.

Veniamo a date e orari, quando si potrà vedere questa Blood Moon? Si potrà ammirare il 7 settembre dalle 19:30 (ora italiana).

In particolare:

17:28 — Inizio fase penombrale (non visibile, Luna sotto l’orizzonte);

18:28 — Inizio eclissi parziale (ancora non visibile);

19:30 — La Luna sorge già in fase di totalità, visibile a occhio nudo;

20:10 — Picco dell’eclissi, Luna completamente immersa nell’ombra terrestre;

20:53 — Fine della totalità, inizio fase parziale;

23:00 — Fine dell’eclissi.

Da dove osservarla? Conviene guardarla verso est, dove la Luna sorgerà già eclissata.

Sarà visibile da tutta Italia (meteo permettendo) ma è consigliato scegliere un luogo senza ostacoli visivi e lontano dalle luci artificiali.