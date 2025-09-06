De Luca prepara Dream Team per surclassare Pd e M5S. Il possibile listone

Le manovre elettorali nell’area vicina a Vincenzo De Luca stanno entrando nella fase più delicata. Secondo indiscrezioni, il governatore uscente starebbe valutando la strategia più efficace per massimizzare il consenso: una lista unica potrebbe garantire un risultato percentuale altissimo, ma ridurrebbe lo spazio di candidatura, tagliando fuori più di un nome di peso. Un vero e proprio Dream Team, numeri alla mano, per fare la voce grossa in termini di consenso. Due liste, invece, permetterebbero di ampliare la rappresentanza e consentirebbero a tutti i candidati di correre al massimo delle proprie potenzialità.

Nella galassia deluchiana ci sarebbe già una nutrita componente moderata, con figure note come Carmine Mocerino, Diego Venanzoni, Loredana Raia e Vittoria Lettieri. In pista anche assessori regionali come Lucia Fortini, mentre sembra ormai definita la presenza di Rossella Casillo, figlia del consigliere regionale uscente Tommaso Casillo. Tra gli ex sindaci dovrebbe figurare anche Ciro Buonajuto, reduce da un decennio alla guida del Comune di Ercolano.

Il fronte centrista guarda con attenzione alle mosse del sindaco di Benevento Clemente Mastella, impegnato a comporre una lista capace di attrarre anche esponenti di Azione contrari alla scelta di Carlo Calenda di spostare il baricentro politico verso destra.

Restano alla finestra gli uomini di Fare Democratico, il gruppo guidato da Giosy Romano (presidente della Zes). Se quest’ultimo dovesse essere il candidato del centrodestra, alcuni fedelissimi di De Luca potrebbero confluire in Forza Italia.

Sotto osservazione anche le mosse di consiglieri uscenti come Felice Di Maiolo e Giovanni Zannini, figure centrali per la costruzione di un’eventuale maggioranza autonoma in Consiglio regionale, obiettivo dichiarato del governatore, al di là delle coalizioni ufficiali.

Sul versante civico-moderato, lavora a una propria proposta anche Raimondo Pasquino, ex presidente del Consiglio comunale di Napoli, anche se l’ipotesi più concreta è che alcuni suoi riferimenti trovino posto nelle liste già in gestazione.

Sono giorni di trattative serrate, contatti frenetici e attese strategiche. L’obiettivo di De Luca resta ambizioso: ottenere un risultato complessivo migliore di Pd e M5S, arrivando a vincere le elezioni senza esporsi direttamente in prima persona. E, a giudicare dal fermento politico, non è affatto un traguardo irrealizzabile.