Il Coro Gaetano Di Matteo in…canta e saluta l’estate al Palazzo Medici di Ottaviano

Il coro si esibirà domenica, 7 settembre alle ore 20, nel suggestivo Palazzo Mediceo di Ottaviano. Il coro è diretto da Rosa Coppola. Piano e arrangiamenti del Maestro Ciro Pena.

Recentemente, un commentatore, illustrando una esibizione del Coro, ha scritto che il gruppo ha dato una straordinaria prova del potere evocativo della sua tecnica di interpretazione: “in certi passaggi, in certe pause, in certe variazioni di tono le coriste hanno indotto il pubblico a ricordare, e, come sollecitato da un impulso naturale, a “vedere” e a “sentire” gli interpreti primi di quelle canzoni: il falsetto e la “mezza voce” di Pino Daniele, la malinconia di Mia Martini, l’entusiasmo di Domenico Modugno, la vibrante irruenza di Edoardo Bennato, la voce cristallina di Peppino di Capri, in cui ci sono il mare e la luce dell’isola azzurra, la sostenuta delicatezza di Roberto Murolo quando cantava “Tammurriata nera” e il canto libero, segnato da punte di ironia, di Massimo Ranieri, quando canta e “grida” la stessa canzone”. E questa capacità del Coro verrà esaltata dalla magia del “luogo”, come si dimostrerà nell’articolo di commento.