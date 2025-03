Bimba di 2 mesi muore per rigurgito, tragedia a Ercolano

Ercolano – Un evento tragico ha scosso la cittadina di Ercolano. Una bambina di soli due mesi è deceduta a seguito di un rigurgito mentre dormiva nella sua culla. Nonostante il disperato tentativo dei genitori di portarla in ospedale, i medici non sono riusciti a salvarla.

L’episodio si è verificato domenica scorsa, quando i familiari si sono accorti che la piccola aveva smesso di respirare. Si sospetta che la causa sia stata un rigurgito improvviso che le avrebbe bloccato le vie respiratorie. La corsa all’ospedale Maresca di Torre del Greco è stata immediata, ma non è bastata a evitare il tragico epilogo.

Il personale sanitario ha fatto tutto il possibile per rianimarla, eseguendo le manovre d’emergenza per oltre un’ora. Tuttavia, ogni sforzo è stato vano e i medici hanno dovuto dichiararne il decesso, lasciando la famiglia in uno stato di profondo sconforto. I parenti, sotto shock, non hanno potuto fare altro che accettare la drammatica realtà.

Le autorità sono state informate dell’accaduto e la Polizia di Stato ha avviato accertamenti per comprendere meglio le circostanze della tragedia. Gli agenti del commissariato di Torre del Greco hanno acquisito le testimonianze dei genitori e del personale medico, cercando di chiarire ogni dettaglio. L’intera comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di immenso dolore.