Bambini ucraini in fuga ritrovano la normalità nelle scuole di Somma

Nella piazza centrale di Somma Vesuviana sventola la bandiera Ucraina con quelle dell’Italia e dell’Europa!

Salvatore Di Sarno: (sindaco di Somma Vesuviana): “Un grande lavoro nelle scuole di Somma Vesuviana dove stiamo accogliendo al meglio i bambini ed i ragazzi provenienti dalle zone di guerra. La scuola è determinante per l’integrazione sociale. Lunedì saranno insieme ragazzi italiani e ucraini. Ascolteremo testimonianze, alzeremo la bandiera della pace”.

Anna Giugliano (Dirigente del Liceo Scientifico Torricelli) : “Genitori, docenti, operatori scolastici, studenti hanno raccolto medicinali, kit di pronto soccorso, mascherine chirurgiche, gel disinfettante. Lunedì saranno proprio ragazzi italiani che con ragazzi ucraini consegneranno il tutto alla comunità ucraina che provvederà a fare arrivare i medicinali in Ucraina”.

Lunedì – 14 Marzo – Ore 9 e 30 – Liceo Scientifico “Evangelista Torricelli” di Somma Vesuviana.

E intanto i primi bambini provenienti dall’Ucraina inizieranno a frequentare le scuole a Somma e ad essere parte della comunità scolastica.

Antonella La Pietra ( Dirigente del Secondo Circolo Didattico ) : “L’idea è di far diventare le loro mamme mediatrici culturali. E’ con loro che stiamo costruendo il cammino di integrazione sociale e scolastica dei bambini. Ora queste famiglie hanno bisogno di tanto affetto e di sorrisi. C’è una mamma che ad esempio è partita per l’Ucraina per andare a salvare il suo bambino. Il bambino è salvo ed ora è nella nostra platea scolastica!”.

“Per l’Unicef sarebbero a rischio 7 milioni di bambini a causa della guerra in Ucraina. Le nostre scuole, di Somma Vesuviana, lavorano in questa direzione proprio per dare la possibilità a mamme e bambini di avere il migliore processo di integrazione sociale. Sono in stretto contatto con i dirigenti scolastici. Studenti, docenti e genitori del Liceo Scientifico “Evangelista Torricelli” hanno organizzato una raccolta prevalentemente di medicinali e kit di pronto soccorso. Lunedì 14 Marzo ragazzi italiani, studenti italiani e coetanei ucraini saranno insieme al Torricelli dove faremo sventolare insieme la bandiera della pace ed insieme consegneremo i pacchi alla comunità ucraina. Ma vorrei segnalare il grande lavoro di accoglienza che a Somma Vesuviana stanno mettendo in campo nelle scuole. Bambini e ragazzi ucraini appena 15 giorni fa vivevano in pace nei loro spazi, con i loro compagni di classe e amici di paese. Oggi questi bambini e questi ragazzi si trovano in un ambiente completamente diverso, con compagni di banco diversi, maestri e professori nuovi ed una lingua diversa. Per questo motivo nelle scuole di Somma Vesuviana si stanno mettendo in campo attività didattiche innovative. Ai nostri ragazzi, ai miei concittadini dico che queste persone hanno bisogno di affetto, di sorrisi, di amore. Ed è stato istituito anche l’account di posta elettronica: emergenza.ucraina@ sommavesuviana.info