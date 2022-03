Acerra, altra scuola danneggiata dai vandali: raid alla Capasso

ACERRA – Irruzione vandalica nella notte tra mercoledì e giovedì al plesso Capasso dell’istituto scolastico don Milani in via Alcide De Gasperi.

“La comunità scolastica è profondamente addolorata per il vile atto vandalico subito la scorsa notte al Plesso Capasso. Colpire la scuola significa danneggiare la principale agenzia educativa deputata alla promozione e cura del capitale umano.” si legge sulla pagina ufficiale della scuola.

“Colpire la scuola è particolarmente grave in quei contesti (come il nostro) nei quali essa avoca a sè il compito di perseguire il successo formativo dei ragazzi e di contrastare la diffusa povertà educativa. Colpire la scuola significa intralciare il futuro dei nostri ragazzi, il futuro della comunità Acerrana. Non possiamo permettere questo, noi non lo accettiamo.”