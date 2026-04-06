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Auto si schianta contro saracinesca, conducente scappa

Redazione1
di Redazione1

 

Paura nella serata a Mariglianella, dove un’auto lanciata a forte velocità si è schiantata contro la saracinesca di un circolo ricreativo. L’impatto, avvenuto in pochi istanti, ha provocato danni evidenti alla struttura e attirato l’attenzione dei residenti della zona, allarmati dal forte rumore.

Secondo le prime informazioni, il veicolo avrebbe perso il controllo per cause ancora in corso di accertamento, finendo la propria corsa contro l’ingresso del locale. Non è chiaro, al momento, se si sia trattato di un errore umano, di un guasto meccanico o di altre circostanze legate alla velocità sostenuta con cui l’auto procedeva.

Subito dopo l’incidente, il conducente si sarebbe allontanato rapidamente dal luogo dello schianto, facendo perdere le proprie tracce. Una fuga che complica ulteriormente il lavoro degli investigatori, chiamati ora a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e a identificare il responsabile.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi utili alle indagini e raccolto le prime testimonianze. Fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aver ripreso le fasi precedenti e successive all’impatto.

Fortunatamente, al momento dell’incidente non risultano persone ferite, ma resta alta la preoccupazione tra i cittadini per quanto accaduto, soprattutto in una zona frequentata nelle ore serali.

Le autorità invitano chiunque abbia visto qualcosa o sia in possesso di elementi utili a collaborare con le forze dell’ordine, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire ogni aspetto della vicenda.

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