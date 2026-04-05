Accoltellato a 20 anni in discoteca al party di Pasqua

Paura nella serata di Pasqua sul lungomare domizio, dove un episodio di violenza ha coinvolto due giovani a Ischitella, frazione di Castel Volturno.

Un ragazzo di circa vent’anni è stato accoltellato mentre attendeva il proprio turno per entrare in un locale. Alla base dell’aggressione ci sarebbe un diverbio nato tra gruppi di coetanei, rapidamente sfociato in violenza.

Stando alle prime informazioni, il ferito avrebbe riportato diverse lesioni da arma bianca, soprattutto a una gamba. Subito dopo l’episodio, il giovane è crollato a terra sotto gli occhi dei presenti.

I soccorsi sono intervenuti poco dopo e hanno trasferito il ferito in ospedale. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Gli agenti hanno individuato e bloccato il presunto aggressore, avviando le indagini per ricostruire quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Disagi anche sul fronte della viabilità: traffico e confusione hanno reso complicate le operazioni di intervento per i mezzi di emergenza.