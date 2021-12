Associazione Capri letteraria, progetto “crea il tuo presepe”: premiati i piccoli artisti

Riceviamo e pubblichiamo dall’ associazione “Capri Letteraria”.

Un concorso riservato ai bambini delle scuole materne ed elementari della città di Nola ispirato ai valori del Natale che, nella tradizione cristiana, trovano nel presepe il loro veicolo naturale identitario.

È l’iniziativa dell’associazione “Capri Letteraria” presieduta dall’imprenditrice nolana Maria Grazia Galeotafiore, promotrice del progetto “Crea il tuo presepe” con il sostegno del gruppo commerciale Hyria Space.

E proprio nel salone centrale della struttura di via Variante 7/bis domenica 19 dicembre su terrà, a partire dalle ore 11.00, la cerimonia di premiazione dei lavori realizzati dai piccoli artisti.

Tre i premi messi in palio: una stampante, un computer ed un tablet che saranno assegnati da un’apposita commissione secondo i criteri di originalità e fantasia pur nel rispetto della tradizione.

“Un modo per far riscoprire ai bambini il vero senso del Natale avvicinandoli ai valori di cristianità e fede, soprattutto in un momento particolare come quello che stiamo vivendo di forti restrizioni e poca convivialità – spiega Maria Grazia Galeotafiore – un ringraziamento alle scuole che, ben comprendendo le nostre intenzioni, hanno aderito all’iniziativa con entusiasmo confermando la vivacità e la creatività manuale dei bambini che hanno prodotto lavori eccezionali. Vi aspettiamo per la grande festa di domenica”.

La cerimonia di premiazione sarà allietata da momenti di animazione per i bambini che andranno avanti per tutta la giornata di domenica. Mentre domani, sabato 18 dicembre, dalle ore 17.00 il coro Gospel con i brani della tradizione natalizia accompagnerà i visitatori nello shopping prenatalizio regalando le più belle emozioni.