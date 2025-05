Arriva ad Acerra il pellegrinaggio giubilare nelle terre inquinate

Domenica 18 maggio i partecipanti giungeranno alle 9.30 da Nola a Cancello Scalo, nel comune di San Felice a Cancello. Da lì a piedi si dirigeranno verso la Cattedrale attraversando alcuni territori colpiti negli anni dall’inquinamento ambientale.

E’ partito da Pompei ieri mattina, con destinazione ultima Napoli il 24 maggio, il pellegrinaggio attraverso le diocesi tra Napoli e Caserta colpite dall’inquinamento ambientale.

Promossa dalla Conferenza episcopale campana, l’iniziativa si snoda in nove giorni di cammino in 11 diocesi, e celebra l’Anno santo, il decimo anniversario della Laudato si’ e l’ottavo centenario del Cantico delle creature di san Francesco.

I pellegrini toccano luoghi simbolo di degrado ambientale ma hanno modo di “cogliere” anche segni di speranza.

Domenica 18 maggio 2025 i partecipanti al cammino arrivano nella diocesi di Acerra, nel territorio di Cancello Scalo, comune di San Felice a Cancello. Ad accoglierli il vescovo di Acerra monsignor Antonio Di Donna e il sindaco di San Felice a Cancello, Emilio Nuzzo.

Da lì i “camminatori” partono verso la Cattedrale di Acerra a piedi per la celebrazione eucaristica presieduta alle ore 19 da monsignor Di Donna alla presenza del sindaco di Acerra, Tito d’Errico.

Prima però attraversano luoghi simbolo del degrado ambientale che ha colpito nei decenni il nostro territorio: località Calabricito, zona agricola tra le più fertili della Valle di Suessola, con una vasta zona inibita all’agricoltura per lo scarico di rifiuti tossici e in attesa di bonifica; le sorgenti del Riullo, dove la natura esprime in modo resiliente la propria voglia di rinascita; la Locanda del Gigante, per un momento di sosta e riflessione; località Lenza Schiavone, zona agricola vittima negli anni del disastro ambientale.

Il pellegrinaggio regionale si è aperto ieri a Pompei con il “Mandato” ai pellegrini conferito nel santuario della Beata Vergine del Rosario dal presidente dei vescovi campani, monsignor Antonio Di Donna.

Il programma completo e tutte le altre informazioni sulle tappe del cammino nelle 11 diocesi con territori compresi tra Napoli e Caserta sono disponibili sul sito www.conferenzaepiscopalecampana.it