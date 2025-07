Apre il fuoco nella notte: 50enne colpito, ucciso il suo cane

Agguato nella notte a Terzigno: ferito un uomo, ucciso il suo cane

Colpi d’arma da fuoco nel cuore della notte a Terzigno. Un uomo di 50 anni è rimasto ferito e il suo cane è stato ucciso in un agguato avvenuto davanti all’ingresso della sua abitazione in via Giacomo Puccini. I fatti si sono verificati intorno alle 4 del mattino, quando ignoti hanno aperto il fuoco contro l’uomo mentre si trovava fuori casa in compagnia del suo animale domestico.

La vittima, già nota alle forze dell’ordine, è stata raggiunta da un colpo alla gamba destra ed è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non sarebbero gravi. Tragica, invece, la sorte del cane: l’animale è morto sul colpo, colpito dai proiettili sparati dagli assalitori.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale, che hanno avviato immediatamente le indagini. Durante il sopralluogo, i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato sei cartucce calibro 12, elemento che conferma l’uso di un fucile durante l’agguato. Resta da chiarire il movente del gesto, che potrebbe essere legato a dinamiche personali o pregresse dell’uomo ferito.

Le forze dell’ordine stanno ascoltando testimoni e visionando eventuali immagini di videosorveglianza della zona per cercare di identificare i responsabili. Al momento non si esclude nessuna pista, dall’intimidazione alla vendetta.

Il fatto ha scosso profondamente la comunità locale, ancora incredula per un atto tanto violento avvenuto in una zona residenziale. Le indagini proseguono nel massimo riserbo, mentre la vittima resta sotto osservazione in ospedale.