Appalto cimiteriale, FAILMS contro Zeus: “Nega elenco lavoratori, violata la trasparenza”

Riceviamo e pubblichiamo:

COMUNICATO STAMPA

Napoli, 3 ottobre 2025

Gara di appalto servizi cimiteriali San Giorgio a Cremano: la Zeus Soc. Coop. sfugge al confronto e si rifiuta di comunicare l’elenco dei lavoratori in forza.

La FAILMS denuncia con forza il comportamento irresponsabile della Zeus Soc. Coop., attuale gestore dei servizi cimiteriali del Comune di San Giorgio a Cremano, che si rifiuta di fornire l’elenco dei lavoratori attualmente impiegati nell’appalto, nonostante le reiterate richieste formali dell’organizzazione sindacale.

Dopo un lungo confronto con l’ente appaltante, si è sancita la continuità del contratto collettivo nazionale di lavoro (Igiene Ambientale) nel passaggio tra il gestore uscente e il futuro aggiudicatario. Tuttavia, nessun verbale è stato sottoscritto a causa delle discordanze sui numeri effettivi dei lavoratori coinvolti.

La Zeus Soc. Coop., in spregio alle normative sui cambi di appalto e alle clausole sociali previste dal D.Lgs. 36/2023, ha dichiarato tramite nota che non è tenuta a comunicare l’elenco dei lavoratori all’organizzazione sindacale, comportamento inaccettabile e contrario a qualsiasi principio di trasparenza e correttezza nelle relazioni sindacali e nei contratti pubblici.

La FAILMS ha quindi formalmente richiesto al Prefetto di Napoli la convocazione di un incontro urgente, affinché si ripristini il rispetto delle regole e si tutelino i lavoratori coinvolti, oggi costretti a vivere nell’incertezza del loro futuro occupazionale.

Dichiarazione del Segretario Regionale FAILMS, Luigi Raiola

“È inconcepibile l’atteggiamento assunto dalla Zeus Soc. Coop., che dimostra una totale mancanza di trasparenza e correttezza nelle relazioni sindacali. Non comprendiamo cosa ci sia da nascondere da parte della Zeus Soc. Coop.: mai in un cambio di appalto abbiamo riscontrato comportamenti così opachi e sfuggenti.

La mancata comunicazione dell’elenco dei lavoratori in forza sul cimitero di San Giorgio a Cremano non solo mina la tutela dei diritti occupazionali, ma rappresenta un grave precedente inaccettabile. Se questa è la modalità con cui la Zeus Soc.Coop. intende relazionarsi con le organizzazioni sindacali, la preoccupazione aumenta notevolmente, soprattutto in vista di una sua possibile aggiudicazione della nuova gara d’appalto.

Ci rivolgeremo alla Prefettura di Napoli per rivendicare con forza i diritti dei lavoratori coinvolti. Non permetteremo che l’oscurità prenda il posto della legalità e della dignità nei luoghi di lavoro.”