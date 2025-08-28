Ambulanti e occupazioni di suolo pubblico, blitz dei vigili a Marigliano

MARIGLIANO – Proseguono i controlli contro le occupazioni abusive di suolo pubblico

Proseguono le attività di controllo e contrasto alle occupazioni abusive di suolo pubblico da parte della Polizia Municipale di Marigliano, nell’ambito di un’operazione coordinata dal comandante Nacar volta a garantire il rispetto della legalità, la tutela del patrimonio pubblico e la sicurezza urbana.

Le verifiche hanno portato all’elevazione di numerose sanzioni amministrative e, in alcuni casi, all’attivazione delle procedure per il ripristino immediato dello stato dei luoghi. L’intervento ha coinvolto anche gli uffici comunali competenti, chiamati ad adottare i necessari provvedimenti di natura tecnica.

“L’occupazione abusiva di spazi pubblici costituisce un danno per l’intera collettività e non può essere tollerata – ha dichiarato il comandante Nacar – Il nostro obiettivo è garantire il decoro urbano, il rispetto delle regole e la sicurezza di tutti i cittadini.”

Le operazioni di controllo continueranno anche nelle prossime settimane grazie al contributo del Nucleo di Polizia Commerciale, di recente istituzione e organizzato dal comandante Nacar con l’obiettivo di rafforzare la capacità operativa della Polizia Municipale nel contrasto alle violazioni in materia commerciale.