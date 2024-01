Ambito N22, mancano le assistenti sociali. L’allarme del sindaco di Marigliano

Welfare, a Marigliano mancano le assistenti sociali: Ambito N22 inadempiente

Il sindaco Peppe Jossa: “Intollerabile stallo che penalizza i cittadini più deboli”

“Sono trascorsi mesi, eppure, nonostante le nostre formali rimostranze e le nostre ripetute sollecitazioni, l’Ambito sociale N22 del quale fa parte anche Marigliano si è mostrato indifferente arrecando inammissibili disagi ai nostri cittadini più deboli”: è quanto denuncia il sindaco di Marigliano Peppe Jossa che ieri, insieme con l’assessore comunale alle politiche sociali, Rosanna Palma, ha indirizzato l’ennesima nota al sindaco della città capofila dell’aggregazione attraverso la quale 6 Comuni del territorio, e vale a dire Somma Vesuviana, Brusciano, Castello di Cisterna, Mariglianella, Marigliano e San Vitaliano, gestiscono le politiche sociali sul territorio.

“Senza assistenti sociali – sottolineano il sindaco e l’assessore – non riusciamo a garantire l’attività dei servizi di assistenza che, di fatto, sono privi delle figure professionali necessarie. A farne le spese sono proprio le persone che non possono e non devono essere lasciate indietro come i minori, le famiglie e tutte le persone che vivono momenti di difficoltà”.

“Un problema che non è più rinviabile ed al quale si aggiunge la necessità di assicurare celerità anche nelle azioni in materia di ex RdC a favore di un’utenza che di certo non può scontare le nostre inefficienze”, concludono