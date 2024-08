Addio a una firma storica del Napoli, è morto Gianfranco LucARIELLO

NAPOLI – “È venuto a mancare Gianfranco Lucariello, figura storica del giornalismo napoletano. Aurelio de Laurentiis a nome di tutto il Calcio Napoli, abbraccia commosso la sua famiglia”.

E’ il messaggio su X del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis esprimendo cordoglio per la morte, all’età di 80 anni, del giornalista napoletano Gianfranco Lucariello. Dapprima al ‘Roma’ (fino al 1980), poi al “Giornale di Napoli”, quindi opinionista in diverse trasmissioni sportive, Lucariello ha sempre seguito le vicende del Calcio Napoli, diventando in tutte le redazioni nelle quali ha lavorato un punto di riferimento certo per tanti giovani che si avviavano al mondo del giornalismo. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social soprattutto da parte dei colleghi che ne hanno ricordato la capacità di saper affrontare, con serenità, anche le situazioni più difficili.

Appassionato di storia (con una particolare predilizione per quella del periodo borbonico) è stato anche a lungo segretario delll’Ussi Campania. I funerali si terranno domani alle ore 12. nella parrocchia Maria S. dell’Arco a Campegna, in via Pasquale Leonardi Cattolica , Napoli.