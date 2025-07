Acerra Zona Satura, opposizione chiede a sindaco di appoggiare vescovo nella battaglia

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Coalizione Civica

Note del Vescovo di Acerra al Sindaco metropolitano e alla Giunta regionale: chiediamo al Sindaco e al Consiglio comunale di sostenerle unitariamente.

Con 2 distinte note del 10 luglio, il Vescovo di Acerra ha formalizzato alla Regione Campania le osservazioni per la conferenza dei servizi per il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di una centrale a gas Edison e al Sindaco Metropolitano la richiesta per avere certezza di tempi sulla delibera che stabilisca il territorio acerrano quale “zona satura”, quindi potenzialmente incompatibile all’insediamento di ulteriori impianti.

Tenuto conto che la conferenza dei servizi è prevista il 22 luglio, i consiglieri comunali Giuseppe Casoria, Domenico Catapane, Vincenzo De Maria, Fausto la Montagna, Salvatore Maietta, Salvatore Messina, Antonio Nocera e Andrea Piatto, hanno formalizzato la richiesta di convocare una seduta straordinaria ed urgente del Consiglio comunale per fare proprie, si spera unitariamente, le 2 note del Vescovo e sostenerne le ragioni dando mandato al Sindaco di Acerra in tal senso.

“Ci rivediamo completamente nelle note del Vescovo di Acerra – dichiarano i consiglieri comunali di Coalizione Civica e Movimento di Popolo – perché assolutamente in linea con le questioni che abbiamo posto e formalizzato anche il 2 luglio in Consiglio comunale”.

“Le osservazioni rispetto alla nuova centrale sono pertinenti ma, soprattutto, registriamo un atteggiamento troppo arrendevole della maggioranza nei confronti del Sindaco metropolitano – aggiunge Vincenzo De Maria – che ha formalizzato un impegno ma a data da destinarsi”.