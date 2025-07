SS 7bis, l’ex senatore Sodano denuncia: “Alberi insufficienti e asfalto ovunque. Serve una mobilitazione”

Una strada completamente riasfaltata, marciapiedi rinnovati ma nessun intervento serio sul verde urbano. È la denuncia dell’ex senatore Tommaso Sodano, che torna a puntare il dito contro la gestione della riqualificazione della SS 7bis, nel tratto tra Brusciano e Marigliano, sotto la responsabilità della Città Metropolitana di Napoli guidata dal sindaco Gaetano Manfredi.

“Mi sono recato di persona per verificare – spiega Sodano – e ho contato appena 16 esili oleandri, alti circa un metro, in diversi chilometri di strada. Solo su un lato, in un territorio che soffre da anni per livelli di inquinamento atmosferico altissimi, con continui sforamenti di PM10 ben oltre i limiti di legge”.

Secondo l’ex parlamentare, il problema non è solo quantitativo ma qualitativo. “Questa strada, un tempo ricca di alberi, oggi è un nastro d’asfalto assolato, senza alcuna ombra, senza difese dal caldo e dalle emissioni. Gli oleandri non sono alberi frondosi, non migliorano la qualità dell’aria e non forniscono benefici ambientali reali. È una scelta incomprensibile”.

Sodano lancia un appello diretto alle istituzioni e ai cittadini: “Dove sono i sindaci della zona? Dove sono i consiglieri metropolitani e regionali? Nessuno ha notato questo scempio?”. L’ex senatore propone una mobilitazione popolare per chiedere la piantumazione di alberi veri, ad alto fusto, lungo tutta la tratta della SS 7bis.

Un invito alla cittadinanza attiva, alla cura del territorio e a un’idea di riqualificazione urbana che non si limiti all’asfalto, ma guardi alla salute pubblica e alla sostenibilità.