Acerra in lutto per Nunzia: è lei la vittima dell’incidente di stanotte

Acerra è sconvolta dalla notizia della tragica scomparsa di Nunzia Mele, la giovane di 22 anni che ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte a Torre del Greco.

L’impatto si è verificato poco prima delle 2, all’incrocio tra via Cavallo e via Purgatorio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia locale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo le prime informazioni, nello scontro sono rimasti coinvolti una Honda Transalp e un’Alfa Romeo Mito condotta da un 28enne.

Alla guida della moto c’era un 38enne di Napoli, ora ricoverato in ospedale in prognosi riservata a causa delle gravi ferite riportate. A bordo con lui, come passeggera, c’era Nunzia. La caduta è stata fatale per la giovane, che nonostante i tentativi di soccorso non ce l’ha fatta.

Il conducente dell’auto è stato trasportato in ospedale e dimesso con una prognosi di cinque giorni. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e verificando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per determinare le responsabilità e chiarire le cause dello scontro.

La notizia della morte di Nunzia ha scosso profondamente la comunità di Acerra, dove la ragazza era conosciuta e benvoluta. Sui social, amici e parenti hanno espresso dolore e incredulità, ricordandola come una giovane solare, piena di vita e di sogni ancora da realizzare.

In queste ore, la città si stringe attorno alla famiglia Mele, colpita da una perdita improvvisa e devastante. Si attendono aggiornamenti sull’inchiesta e sull’eventuale fissazione dei funerali, che vedranno la partecipazione di un’intera comunità in lacrime.