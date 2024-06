Acerra, Consiglio avvia la riqualificazione dell’area agricola di via dei Borbone

ACERRA – Sviluppo socioeconomico delle aree rurali, via libera alla rifunzionalizzazione di via dei Borbone. E’ quanto ha deciso il consiglio comunale che ha approvato all’unanimità un investimento per l’agricoltura finalizzato a realizzare, adeguare ed ampliare le infrastrutture di base a favore delle imprese e delle comunità rurali. Nello specifico si punta a migliorare la viabilità a servizio di queste aree e delle aziende agricole con l’obiettivo di rendere maggiormente fruibili le zone interessate dagli interventi anche con riguardo alla messa in sicurezza del territorio.

“Conosciamo tutti i disagi che hanno gli agricoltori che quotidianamente con i loro veicoli transitano su questa strada – sottolineano il sindaco Tito d’Errico e l’assessore al ramo Milena Tanzillo – queste tipologie di infrastrutture sono necessarie per assicurare il collegamento delle unità produttive ai servizi di base con un netto miglioramento delle condizioni di lavoro e delle performance economiche aziendali, supportando lo sviluppo economico dell’intera comunità”.

Il Consiglio ha anche approvato tre debiti fuori bilancio riconoscendone la legittimità derivante da sentenze esecutive.